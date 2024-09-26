الصحفي محمد شعير: أعداد مجلة روضة المدارس أرخت لمصر في فترات صدورها

قال الكاتب الصحفي محمد شعير، مدير تحرير مجلة أخبار الأدب، إن الصحافة المدرسية، كانت تؤرخ لمصر في الفترات الزمنية التي كانت تصدر فيها، ونجد في مجلة روضة المدارس تحديدًا والتي نحتفل بمرور ١٥٤ على إصدارها، ترصد الرحلات المدرسية لعام ١٩٣٣ والتي بلغ عددها ٧٠ رحلة سنويًا إلى مختلف الأماكن التاريخية والثقافية وليس ذلك فحسب بل رصدت الرحلات المدرسية إلى المصانع.



أهمية الصحافة المدرسية

وأكد «شعير» خلال كلمته بالندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الخميس بعنوان "١٥٠ عاما على مجلة روضة المدارس.. لماذا اختفت الصحافة المدرسية؟"، والتي تأتي ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب، أن الصحف المدرسية تخرج منها ألمع نجوم الأدب والثقافة.

١٥٠ عاما على صدور مجلة روضة المدارس

وناقشت الندوة، التعريف بتاريخ الصحافة المدرسية وأهمية عودتها، من خلال عرض لتاريخ مجلة"روضة المدارس"، التي بدأت في مصر عام ١٨٧٠م، وكانت سببًا في تخريج صحفيين، وكتّاب كبار، تحدث خلالها، الكاتب والمفكر الدكتور خالد عزب والكاتب والباحث دكتور رامي عطا صديق، أستاذ الصحافة والإعلام، ودكتور سحر حسن أحمد الباحثة بمركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب والوثائق القومية،وأدار الندوة الكاتب الصحفي محمد شعير مدير تحرير مجلة أخبار الأدب.

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