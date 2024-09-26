الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الصحفي محمد شعير: أعداد مجلة روضة المدارس أرخت لمصر في فترات صدورها

ندوة الصحافة المدرسية
ندوة الصحافة المدرسية بنقابة الصحفيين، فيتو

قال الكاتب الصحفي محمد شعير، مدير تحرير مجلة أخبار الأدب، إن الصحافة المدرسية، كانت تؤرخ لمصر في الفترات الزمنية التي كانت تصدر فيها، ونجد في مجلة روضة المدارس تحديدًا والتي نحتفل بمرور ١٥٤ على إصدارها، ترصد الرحلات المدرسية لعام ١٩٣٣ والتي بلغ عددها ٧٠ رحلة سنويًا إلى مختلف الأماكن التاريخية والثقافية وليس ذلك فحسب بل رصدت الرحلات المدرسية إلى المصانع.


أهمية الصحافة المدرسية 

وأكد «شعير» خلال كلمته بالندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الخميس بعنوان "١٥٠ عاما على مجلة روضة المدارس.. لماذا اختفت الصحافة المدرسية؟"، والتي تأتي ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب، أن الصحف المدرسية تخرج منها ألمع نجوم الأدب والثقافة.

١٥٠ عاما على صدور مجلة روضة المدارس 

وناقشت الندوة، التعريف بتاريخ الصحافة المدرسية وأهمية عودتها، من خلال عرض لتاريخ مجلة"روضة المدارس"، التي بدأت في مصر عام ١٨٧٠م، وكانت سببًا في تخريج صحفيين، وكتّاب كبار، تحدث خلالها، الكاتب والمفكر الدكتور خالد عزب والكاتب والباحث دكتور رامي عطا صديق، أستاذ الصحافة والإعلام،  ودكتور سحر حسن أحمد الباحثة بمركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب والوثائق القومية،وأدار الندوة الكاتب الصحفي محمد شعير مدير تحرير مجلة أخبار الأدب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

ندوة الصحافة المدرسية بنقابة الصحفيين مجلة روضة المدارس الصحفيين

الأكثر قراءة

بعد إعلان فتح الاستيراد، قفزة جديدة في أسعار الكتاكيت بالأسواق

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024

المفاجآت مستمرة، العثور علي نفق أسفل قصر المغني "ديدي"

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

نزلت النص، كيلو الشبت والبقدونس والكزبرة يتراجع 150 جنيهًا في سوق العبور

القبض على عامل بتهمة النصب على مصطفى كامل

وزير التعليم يكشف موقفه من مدارس اللاجئين ورفض تدريس اللغة العربية بـ"الدولية"

وزير التعليم يزف بشرى سارة للمدرسين، ومفاجأة بشأن أعداد طلاب الثانوية عام 2030

منوعات

المزيد

الحمد لله على كل حال، رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

يكشف اضطرابات المشي بدقة، علماء يصممون حذاء ذكي

ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

سعر الأرز اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 26- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: لهذه الأسباب حجب الله أسرار القرآن (فيديو)

جريمة منكرة، بيان ناري من الأزهر بعد ظهور قناة على “اليوتيوب” تلحن القرآن الكريم

شباب حول الرسول، سالم مولى أبي حذيفة "إمام المهاجرين في قباء"

المزيد
الجريدة الرسمية