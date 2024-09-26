خالد عزب يستعرض تاريخ الصحافة المدرسية بنقابة الصحفيين

استعرض الدكتور خالد عزب، تاريخ الصحافة المدرسية، وأوضح أن مدرسة طنطا الثانوية صدرت عنها لأول مرة مجلة يشارك الطلاب في تحريرها عام ١٩١٥، وفيها مجموعة من الكتاب والمفكرين والأدباء الذين صعدوا صعودا صاروخيا بعد ذلك، وظلت تصدر إلى خمسينيات القرن العشرين.

تاريخ الصحافة المدرسية

وقال خلال كلمته بالندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، مساء اليوم الخميس بعنوان "١٥٠ عاما على مجلة روضة المدارس.. لماذا اختفت الصحافة المدرسية؟" والتي تأتي ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب، إنه تلتها فيما بعد مجلة وادي النيل الثانوية عام ١٩١٧، ثم مجلة المدرسة الخديوية عام ١٩٢٠، ولم يكن هناك من تولى منصبا أو أصبح أديبا من خريجي المدرسة الخديوية إلا وسبق أن كان له مقال في هذه المجلة.

عصور ازدهار الصحافة المدرسية



وأضاف: “في عشرينيات القرن العشرين كانت تصدر في مصر ٤٩٨ مجلة، وفي ثلاثينيات القرن العشرين كانت تصدر في مصر ٧٦٠ مجلة، وبلغ العدد ذروته متجاوزا الألف في الأربعينيات. وفي عام ١٩٥٣ حدث تراجع شديد جدا في المجلات المدرسية المطبوعة، مما انعكس سلبا على مجلات الحائط، والتي تعد مكملا للمجلة المطبوعة، لينخفض وصلت عدد المجلات المدرسية عام ١٩٥٥ إلى ٩٣ مجلة”.



وأشار خالد عزب إلى أنه في السبعينيات من القرن العشرين قفز العدد مجددًا إلى ٦٥٠ مجلة مطبوعة مما يعني أن هناك قفزة نوعية حدثت في الأفكار والتوجهات، وأنه في عام ١٩٦٢ تحول قسم الصحافة المدرسية في وزارة التربية والتعليم إلى "إدارة الصحافة المدرسية"، والتي عملت على توجيه الصحافة المدرسية حتى عام ١٩٧٠، ومن ثم تراجعت المجلات المدرسية في الثمانينيات والتسعينات وصولا إلى الألفية الجديدة.

مجلة المدرسة الخديوية

ومن حيث الانتشار؛ أكد عزب أن مجلة المدرسة الخديوية كانت هي الأكثر انتشارًا في مصر، ففي الوقت الذي لم يكن عدد طلاب المدرسة يتجاوز ٢٠٠ طالب، كانت تصدر المجلة بألف وألفين نسخة.

وأوضح أن عام ١٩٢٣ كان مهما في تاريخ الصحافة المدرسية؛ حيث أصدرت المدراس الثانوية في أسيوط وبني سويف والفيوم والبحيرة وغيرها مجلات بصورة منتظمة شهريا. وكان ذلك عاما مهما جدا في التحول للاهتمام بالمجلات المدرسية وكانت وزارة المعارف لا تتدخل في عملها فكانت تلك المجلات حرة تماما تخرج من الطلبة إلى الطلبة.

وناقشت الندوة، التعريف بتاريخ الصحافة المدرسية وأهمية عودتها، من خلال عرض لتاريخ مجلة"روضة المدارس"، التي بدأت في مصر عام ١٨٧٠م، وكانت سببًا في تخريج صحفيين، وكتّاب كبار، تحدث خلالها، الكاتب والمفكر الدكتور خالد عزب والكاتب والباحث دكتور رامي عطا صديق، أستاذ الصحافة والإعلام، ودكتور سحر حسن أحمد الباحثة بمركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب والوثائق القومية،وأدار الندوة الكاتب الصحفي محمد شعير مدير تحرير مجلة أخبار الأدب.

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