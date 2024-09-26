الخميس 26 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

مفيش رطوبة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأسبوع المقبل، حيث تشهد الأحوال الجوية استقرارا، ليسود طقس حار نهارا  على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا،  وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الجمعة 27-9-2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدا الجمعة 27-9-2024 في محافظة الفيوم

 الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة  ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة  ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية


فيما يلى درجات الحرارة خلال الأسبوع  :

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33:30

درجة الحرارة المحسوسة:34:32

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27:29

درجة الحرارة المحسوسة: 31: 33

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:32:36

درجة الحرارة المحسوسة:34:38

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31:34

درجة الحرارة المحسوسة: 35:32

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35:39

درجة الحرارة المحسوسة: 37:40

 

 

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