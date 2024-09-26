مفيش رطوبة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأسبوع المقبل، حيث تشهد الأحوال الجوية استقرارا، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.



كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية



فيما يلى درجات الحرارة خلال الأسبوع :

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33:30

درجة الحرارة المحسوسة:34:32

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27:29

درجة الحرارة المحسوسة: 31: 33

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:32:36

درجة الحرارة المحسوسة:34:38



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31:34

درجة الحرارة المحسوسة: 35:32

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35:39

درجة الحرارة المحسوسة: 37:40