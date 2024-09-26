اتجاه لغلق الطريق الإقليمى لحين انتهاء أعمال الصيانة

تدرس الجهات المشرفة على صيانة وإعادة تأهيل الطريق الدائري الإقليمي، عدة خيارات بعد تكرار الحوادث على الطريق.

ووضعت الجهات المشرفة على عملية الصيانة عدة خيارات منها منع سير النقل الثقيل من الساعه 6:00 صباحا حتى 6:00 مساء أو غلق كلي للطريق، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري الإقليمي.

وكان الطريق قد شهد العديد من الحوادث خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع بدء ’عمال الصيانة في الاتجاه من الخطاطبة إلى بنها.

وقد انتهت الشركات القائمة على رفع كفاءة الطريق الإقليمى من وضع الحواجز تمهيدا لصيانة 22 كيلو مترا من الطريق فى استجابة سريعة لمطالب رفع كفاءتها.

وبدأت الجهات المشرفة على مشروعات الطرق، تنفيذ خطة رفع كفاءة بعض الطرق على رأسها الطريق الإقليمى، وذلك فى إطار خطط رفع كفاءتها والحفاظ على الشبكة القومية للطرق، بعد التقدم الذى شهدته مصر فى تصنيف الطرق العالمى.



خطط صيانة الطرق

وتستعد مجموعة أوراسكوم لإجراء عدد من المعاينات على أرض الواقع، لبدء أعمال الصيانة بشكل سريع لعدد من القطاعات على الطريق الإقليمى على رأسها القطاع من المنوفية الى مدخل القليوبية لخدمة الركاب وحركة التجارة على الطريق .

وتأتى أعمال الصيانة نظرا للاهتمام الشديد من جانب القائمين على الطرق وبالرغم من مرور أقل من عشر سنوات على افتتاح الطريق الاقليمى، فقد تم إسناد أعمال إعادة رفع الكفاءة والتطوير والصيانة للطرق لشركة أوراسكوم، حيث يعد الطريق الإقليمى هو الأكبر فى الشرق الأوسط ويبلغ طوله 400 كيلو متر، ويربط العديد من المحافظات ووسائل وأماكن الإنتاج ببعضها البعض.



ويعد الطريق الدائري الإقليمي، من أهم الطرق بمصر، ويمتد القوس الشمالي الغربي بالطريق الدائري الإقليمي من التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، حتى التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بطول 400 كيلو متر، ويربط 15 محافظة، ويشمل 4 حارات، بينما يضم القوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الإقليمي.

ويضم الطريق الدائري الإقليمي، عددا من المداخل الرئيسية، هي مدخل الكيلو 43 طريق القاهرة - بلبيس، الكيلو 42 طريق الكريمات، الكيلو 49 طريق القاهرة - الإسماعيلية، الكيلو 55 طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، والكيلو 55 طريق القاهرة - السويس، والكيلو 56 طريق القاهرة - العين السخنة، ويضم مدخلا عند الكيلو 68 طريق القاهرة الإسكندرية - الصحراوي.

