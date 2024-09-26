الخميس 26 سبتمبر 2024
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وزير الإسكان يتفقد الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة

شريف الشربيني
شريف الشربيني

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات النهائية للأعمال بآخر القطاعات بالحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب تفقده لأبراج منطقة الأعمال المركزية، ويرافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ المشروع، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.


وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بآخر القطاعات بالحدائق المركزية، لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال المتبقية، وكذا تفقد موقف أعمال الصيانة للأجزاء التى تم الانتهاء من تنفيذها، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للأجزاء المنتهية للحفاظ على المشروع فى أبهى صورة، حتى يتمتع به جموع المواطنين.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد فريدًا من نوعه، ويتم تنفيذه بمصر لأول مرة، من أجل تقديم نمط جديد من المشروعات الترفيهية التى تحقق جودة الحياة للمواطنين، وتقدم لهم نمطًا عمرانيا متميزًا يليق بالجمهورية الجديدة، والنهضة العمرانية الشاملة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة تزيد على ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

 

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