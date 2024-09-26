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حوادث

تأجيل محاكمة عاطل متهم بخطف طفل والتعدي عليه بالجيزة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أمرت محكمة جنايات الجيزة بتأجيل محاكمة عاطل متهم بخطف طفل والتعدي عليه باستخدام كلب بالجيزة لجلسة 31 أكتوبر للحكم.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 11101 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم أ. ع، 23 سنة، عاطل، قام بخطف الطفل أ. ع 16 سنة، بالقوة والتحايل بأن قام باستدراجه إلى محل سكنه ومن ثم احتجزه عن أعين ذويه بالإكراه عن طريق تهديده بحيوان مفترس كلب، كما تعدى عليه بالقوة.

وقال المجنى عليه خلال التحقيقات، إن المتهم استدرجه إلى المنزل محل سكنه واحتجزه عن أعين ذويه مقيدا إياه شالا لحركته ومهددا له بحيوان مفترس كلب قاصدا التعدي عليه، وسجل مقطع فيديو للواقعة مهددا له بإفشائه في حالة إخبار ذويه الواقعة.

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