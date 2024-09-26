الحمد لله على كل حال، رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

في واقعة مأساوية، أعلنت السلطات الأمريكية عن إعدام السجين مارسيلوس وليامز الذي أكد لأكثر من 20 عاما براءته من جريمة قتل امرأة في ضواحي سانت لويس، وحظي بحملة دعم واسعة.

رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

وأكد ويليامز، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 55 عاما، تم تأجيل تنفيذ حكم الإعدام فيه مرتين، أنه بريء من حادثة الطعن المميتة التي تعرضت لها فيليسيا جايل، وهي صحافية سابقة من أصحاب البشرة البيضاء، في عام 1998.

وقبل إعدامه قدمت السلطات الأمريكية له الورقة التي قد يجب أن يكتب فيها كلمات الندم أو الاعتراف بالجريمة أو وصية أو رسالة، لكنه بدلا من ذلك كتب "الحمد لله على كل حال"، ثم أعدموه بحقنة في الوريد.

وقال محام يمثل ويليامز إن هناك تمييزا عنصريا أثناء اختيار هيئة المحلفين، مشيرا إلى أن أدلة الحمض النووي في القضية أُسيء التعامل معها.

وحُرم ويليامز من الحصول على عفو في اللحظة الأخيرة من المحكمة العليا الأمريكية، بعد أن رفضت محكمة ولاية ميسوري طلبات الرأفة التي قدمها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ