الخميس 26 سبتمبر 2024
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حوادث

العثور على جثة شخص يحمل جنسية دولة عربية مقتولا داخل فيلا بالقاهرة الجديدة

العثور على جثة شخص
العثور على جثة شخص يحمل جنسية دولة عربية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على جثة شخص مقتولا داخل فيلا بالقاهرة الجديدة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بمقتل شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية داخل فيلا بمنطقة القاهرة الجديدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتبين العثور على جثة شخص مقتولا وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وإخطار النيابة العامة. 

 

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