الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الجمعة 27- 09- 2024 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يسود طقس حار  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس غدًا الجمعة 27-9-2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدًا الجمعة 27-9-2024 بوادي النطرون

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة  وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   24 والعظمى 33

القاهرة: المحسوسة: 34

العاصمة الإدارية: الصغرى 23 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 34

6 أكتوبر: الصغرى 23 والعظمى 32

6 أكتوبر المحسوسة:  33

بنها: الصغرى 24 والعظمى  32

بنها المحسوسة: 33

الإسكندرية: الصغرى 22 والعظمى 30

الإسكندرية: المحسوسة: 32

العلمين الجديدة: الصغرى 21 والعظمى 30

العلمين الجديدة: المحسوسة: 32

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 29

مطروح: المحسوسة: 31

سيوة: الصغرى 22   والعظمى 36

سيوة: المحسوسة: 37

كاترين الصغرى 17 والعظمى 30

كاترين: المحسوسة: 31

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 30

بورسعيد: المحسوسة: 32

الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 33

الزقازيق: المحسوسة: 34

الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى  35

الإسماعيلية: المحسوسة:  34

السويس: الصغرى 23 والعظمى 34

السويس: المحسوسة: 35

شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 36

شرم الشيخ: المحسوسة: 38

الغردقة الصغرى 26 والعظمى 35

الغردقة: المحسوسة: 37

الفيوم: الصغرى 22 والعظمى 33

الفيوم: المحسوسة: 34

بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 33

بنى سويف: المحسوسة: 34

المنيا: الصغرى 22 والعظمى 34

المنيا: المحسوسة: 35

أسيوط الصغرى 21 والعظمى 34

أسيوط: المحسوسة: 35

سوهاج الصغرى  23 والعظمى 36

سوهاج: المحسوسة: 37

الأقصر الصغرى 24  والعظمى 39

الأقصر: المحسوسة: 40

أسوان: الصغرى 25 والعظمى 40

أسوان: المحسوسة: 41 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية جديد حالة الطقس ودرجات الحرارة درجات الحرارة غدا الجمعة

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 27 - 9 -2024

درجات الحرارة اليوم الخميس 26- 09- 2024 في مصر

درجات الحرارة غدا الخميس 26- 09- 2024 في مصر

الأكثر قراءة

بعد إعلان فتح الاستيراد، قفزة جديدة في أسعار الكتاكيت بالأسواق

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024

المفاجآت مستمرة، العثور علي نفق أسفل قصر المغني "ديدي"

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

القبض على عامل بتهمة النصب على مصطفى كامل

وزير التعليم يكشف موقفه من مدارس اللاجئين ورفض تدريس اللغة العربية بـ"الدولية"

وزير التعليم يزف بشرى سارة للمدرسين، ومفاجأة بشأن أعداد طلاب الثانوية عام 2030

نزلت النص، كيلو الشبت والبقدونس والكزبرة يتراجع 150 جنيهًا في سوق العبور

منوعات

المزيد

الحمد لله على كل حال، رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

يكشف اضطرابات المشي بدقة، علماء يصممون حذاء ذكي

ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

سعر الأرز اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 26- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: لهذه الأسباب حجب الله أسرار القرآن (فيديو)

جريمة منكرة، بيان ناري من الأزهر بعد ظهور قناة على “اليوتيوب” تلحن القرآن الكريم

شباب حول الرسول، سالم مولى أبي حذيفة "إمام المهاجرين في قباء"

المزيد
الجريدة الرسمية