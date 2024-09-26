محافظ دمياط ورئيس هيئة الاستشعار يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ الخطط التنموية

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

محافظ دمياط والدكتور إسلام أبو المجد يتبادلان الدروع التذكارية

جاء اللقاء على هامش توقيع مذكرة التعاون بين الجانبين، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة،

وضع خطة لتحسين الإنتاج بالمزرعة السمكية وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ مشروع مدينة رأس البر الذكية

وتم خلاله بحث أُطر تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين خاصةً بمحورى تعظيم الاستفادة من المزرعة السمكية وكذا تقديم الدعم اللازم لجعل مدينة رأس البر "مدينة ذكية، وذلك من خلال بحث خطط التنفيذ، حيث جاء فيما يخص مدينة رأس البر الذكية تم استعراض متطلبات التصميم لجعلها مدينة ذكية، من خلال تحديد تطبيقات المدن الذكية، وفقًا للأولويات وطبيعتها كمدينة سياحية، وذلك للوصول إلى الأسلوب الأمثل للتنفيذ فى هذا إطار محددات مختلفة، هذا إلى جانب ما ستقدمه الهيئة ضمن محاور الاتفاق من رصد للظواهر بالشاطئ.

محافظ دمياط ووفد الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى

وعلى الصعيد الآخر ناقش "المحافظ" مشروع تحسين الإنتاج السمكى المستدام للمزرعة السمكية بالرطمة، التى تقع على مساحة ١٨٥٧ فدان، وذلك من خلال تطبيق مفهوم الاستدامة باستخدام النظم المعلوماتية الحديثة والإدارة الذكية فى إدارة المزرعة، حيث سيتم التنفيذ وفقًا لعدد من الخطوات ستبدأ أولًا بتوصيف الوضع الحالى فيما يخص حالة البيئة المائية فى المزرعة والتغيرات البيئية المحيطة وحالة الإنتاجية السمكية، حيث ستتم كافة الدراسات وفقًا للتقنيات الحديثة التى ستساعد فى وضع الخطة المناسبة.

هذا وعقب المناقشات، وقع المحافظ ورئيس الهيئة بروتوكول تعاون للمشاركة فى تنفيذ الأعمال لخطط المحافظة التنموية ومنها دراسة وتطوير المزرعة السمكية التابعة للمحافظة لتعظيم العائد الاقتصادى، وتنفيذ دراسات تخطيطية متقدمة للعمران وتقديم خدمات المدن الذكية وذلك لتنفيذ هذا المخطط بمدينة رأس البر، كنا تبادلا الدروع التذكارية تقديرًا لهذا التعاون.

الدكتور أيمن الشهابى يؤكد حرصه تحقيق التعاون مع الهيئة، فى دعم خطط المحافظة التنموية وتعظيم الاستفادة والاستثمار الأمثل لموارد المحافظة

وتعليقًا على هذا البروتوكول، أكد " الدكتور أيمن الشهابى " حرصه تحقيق التعاون مع الهيئة، فى دعم خطط المحافظة التنموية وتعظيم الاستفادة والاستثمار الأمثل لموارد المحافظة، وذلك باعتبارها من أهم المؤسسات التى تمتلك خبرات قوية ومهمة بالشعب العلمية المختلفة، والتى ستساهم فى دعم أهداف التنمية، معربًا عن تطلعه لتحقيق شراكة ومتميزة، لتعزيز الأهداف الرامية نحو إعداد خطة لتحقيق التنمية بالمزرعة السمكية بالرطمة ودعم مجال الاستزراع السمكى، وجعل المزرعة نموذج ناجح يستفيد منه أصحاب وكذلك ادراج مدينة رأس البر كأحد المدن الذكية، والاستفادة من خلال المقومات الفريدة التى تتمتع بها، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على التعاون مع المؤسسات العلمية لوضع تلك الخطط على أسس علمية تساهم وبشكل كبير فى ضمان نجاح هذه الخطط.

وأكدت المهندسة شيماء الصديق "نائب محافظ دمياط " أن تلك الشراكة تُعد من أهم الشراكات التى سعت المحافظة إلى تنفيذها، وذلك للاستفادة من خبرات الهيئة لدعم مجال الاستزراع السمكى، و أيضًا جعل مدينة رأس البر من المدن الذكية، حيث ستساهم تلك الجهود فى دعم محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وكذلك تعظيم الاستفادة من الموارد والمقومات التى تمتلكها المحافظة.

المتحدث الرسمي للمحافظة : دمياط لديها فرصة هائلة فى إطار هذا التعاون لدعم المخططات التنموية والاستفادة من خبرات الهيئة بمجال الاستشعار عن بعد، والقدرات المصرية الضخمة من خلال استخدام صور القمر الصناعى المصرى

ومن جانبه أوضح د. عمرو حنفي "المتحدث الرسمي للمحافظة"، أن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد تمتلك خبرات متميزة في العديد من المجالات والتي يمكن لدمياط استثمارها لدعم الخطط التنموية، ومواجهة التحديات و خدمة المواطنين، وأكد تطلع المحافظة إلى الاستفادة من هذه الخبرات، لدعم خطط الدولة والعمل علي خدمة المواطن.