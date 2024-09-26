وزير التموين يبحث آليات حماية الملكية الفكرية بالعلامات التجارية لمجابهة السلع المقلدة

اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، مع الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

تناول الاجتماع بحث آليات التعاون بين الوزارة والجهاز في مجال حماية الملكية الفكرية خاصة فيما يتعلق بالعلامات التجارية.

واستعرض الدكتور هشام عزمي، عمل الجهاز المصري للملكية الفكرية كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد والذي تم انشاءه بموجب القانون 163 لعام 2023.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والجهاز سواء أثناء المرحلة الانتقالية التى ستنتقل خلالها مكاتب الملكية الفكرية للجهاز أو بعدها.

كما تطرق الاجتماع الى أهمية حماية العلامات التجارية، وتأثير ذلك على السلع وأهمية تضافر الجهود لمجابهة السلع المقلدة والغش التجاري، مما يساعد على تنمية التجارة الداخلية ودعم الاقتصاد المصري.

والجدير بالذكر أن التعاون قائم حاليًا بين الجانبين من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية بالوزارة.

كما تم الاتفاق بين الوزير ورئيس الجهاز على زيادة مجالات التعاون المشتركة بين الوزارة والجهاز المصري للملكية الفكرية من خلال توقيع بروتوكول تعاون رسمي بينهما تفعيلا لما ورد بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والجهاز، مشيرًا إلى أهمية التعاون لحماية العلامات التجارية، وكذلك العمل على رفع تصنيف مصر بمؤشر الابتكار العالمي.