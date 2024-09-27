السبت 28 سبتمبر 2024
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سياسة

ضوابط التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية

قانون الخدمة المدنية،فيتو
قانون الخدمة المدنية،فيتو

وضع قانون الخدمة المدنية عددًا من الضوابط بشأن التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية

التعاقد في حالات الضرورة
 

تنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على جواز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، وفقًا للشروط التالية:

عدم وجود من يملك خبرة مماثلة في الوحدة أو الأجهزة التابعة لها.
ألا تقل خبرة المتعاقد معه عن 10 سنوات في التخصص المطلوب.
عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
 

التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية

 

تنص المادة (17) على أن التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية يتم عن طريق مسابقة يعلن عنها في موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون التعيين لمدة أقصاها ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناءً على تقارير تقويم الأداء. يشترط في المتقدمين:

توافر صفات النزاهة.
اجتياز التدريب اللازم الذي يحدده الجهاز المختص.
توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف، وتشكيل لجان الاختيار، والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها.
استثناءات للوزراء

يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لمدة محددة بناءً على النظام الذي يصدره رئيس مجلس الوزراء.

 

شروط التعيين

يحدد قانون الخدمة المدنية عدة شروط للتعيين في الوظائف، منها:

الجنسية المصرية أو جنسية دولة عربية تعامل المصريين بالمثل.
حسن السيرة والسمعة.
عدم الإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يُرد إليه اعتباره.
عدم الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
اللياقة الصحية.
استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة.
اجتياز الامتحان المقرر.
ألا يقل العمر عن 18 عامًا.
فترة الاختبار

تنص المادة (15) على أن المعين لأول مرة يُوضع تحت الاختبار لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة يُقرر مدى صلاحيته للعمل، وإذا ثبت عدم صلاحيته، تُنهى خدمته دون حاجة لإجراءات أخرى.

 

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