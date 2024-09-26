الخميس 26 سبتمبر 2024
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مدبولي يستعرض مع وزير الإسكان خطة تطوير الساحل الشمالي الغربي

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لاستعراض خطة تطوير الساحل الشمالي الغربي، وموقف الغرف الفندقية المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان.

 

رؤية مشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي

 وخلال اللقاء، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن رؤية مشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي تتمثل في إعادة التطوير لمناطق العمق بالساحل الشمالي لرفع القيمة الاقتصادية لهذه المناطق، وتحفيز الجانب الاستثماري بها، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، فضلًا عن تحسين الوجه الحضاري لهذه المنطقة.

 

وأضاف الوزير أن رؤية المشروع تتضمن كذلك تحسين مساهمة الاستثمار بهذه المنطقة في الاقتصاد المحلي من خلال الاستخدام الفعّال للموارد والأصول المكانية والسياحية، وإنشاء آليات ومحفزات يُمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات.

وفي غضون ذلك، استعرض المهندس شريف الشربيني مساحات الرقعة العمرانية بالساحل الشمالي، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2030، ستبلغ المساحة المُتوقع تنميتها في محافظة مطروح ما يزيد على 1.3 مليون فدان مقارنة بـنحو 744 ألف فدان تم تنميتها حتى الآن.

واستعرض الوزير في هذا الإطار القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 الخاص بتخصيص قطع الأراضي بناحية الساحل الشمالي الغربي ولاية محافظتي الإسكندرية ومطروح، مشيرًا في هذا الصدد إلى أولويات مراحل التنفيذ، والتي تشمل 4 أولويات.

وعرض المهندس شريف الشربيني بنود الأولوية الأولى وهي منطقة مارينا العلمين موضحًا في هذا الصدد المخطط الإستراتيجي للامتداد الجنوبي لمنطقة مارينا العلمين  الذي يستهدف الحفاظ على القيم البيئية والتراثية والاجتماعية وتحقيق التوازن بين الاحتياجات للسائحين والزوار وبين السكان، وزيادة وتركيز الاستعمالات الترفيهية والسياحية والمناطق المفتوحة على الواجهة الساحلية والبحيرة الصناعية لتوفير المتطلبات السياحية والترفيهية للزوار والسكان، وخلق محور كورنيش يمثل عصبا رئيسيا ترفيهيا يرتبط بشبكة من الاستعمالات الترفيهية السياحية والمناطق المفتوحة مع ربطها بشبكة المحاور الخضراء الرئيسية والثانوية، وخلق مركز سياحى تراثى يمثل منطقة جذب سياحى.

وأشار إلى أن الأولويات الأولى والثانية والثالثة والرابعة تضم أراضي تنمية سياحية ونقاط ربط للبحيرات وبحيرات وأراضى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

موقف المنشآت الفندقية بالساحل الشمالي الغربي

 وخلال اللقاء، استعرض "الشربيني" موقف المنشآت الفندقية بالساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه يشمل 48 فندقًا بإجمالي 7252 غرفة فندقية، و3047 وحدة فندقية (شقق-شاليهات-فيلات)، موضحًا أن معدل تشغيل ما تم تنفيذه يبلغ 88%.

وفيما يتعلق بموقف الفنادق والوحدات الفندقية تحت الإنشاء، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه جار إنشاء 7 فنادق بإجمالي 2487 غرفة فندقية، فيما يبلغ عدد الوحدات الفندقية الجاري إنشاؤها 48603 وحدات فندقية.

 

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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