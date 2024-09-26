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الإعدام شنقًا للمتهم بقتل تاجر أغنام وسرقته بالشرقية

جنايات الزقازيق،
جنايات الزقازيق، فيتو

 قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم الخميس، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل تاجر أغنام وسرقته بمركز كفر صقر وذلك بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية.

 

مقتل تاجر أغنام في كفر صقر 

 ترجع أحداث القضية عندما أحالت النيابة العامة أوراق المتهم "علاء م ف"25 عاما، مقيم مركز كفر صقر، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 10 ديسمبر من العام الماضي، وبدائرة مركز كفر صقر، قتل المجني عليه"محمد ثروت" 17 عاما، تاجر أغنام، مقيم بمركز كفر صقر عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

 

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

تضمن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه وأعد لذلك سلاحا أبيض "كزلك" وما أن ظفر به حتى كال له طعنة استقرت بظهره فحاول المجنى عليه الفرار فتمكن منه وشل مقاومته وانهال عليه بالضرب مستخدما أداة "حجر أسمنتي" فهشم رأسه محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتى فاضت روحه إلى بارئها قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهم قام بسرقة مبلغ مالي كان بحوزة المجني عليه (13 ألفا و400 جنيه) وسرق نعجة مملوكين للمجنى عليه ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.

 

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