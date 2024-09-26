الخميس 26 سبتمبر 2024
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سياسة

اختيار مدحت الزاهد رئيسًا لمجلس أمناء الحركة المدنية

احزاب الحركة المدنية،فيتو
احزاب الحركة المدنية،فيتو

نظمت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، اجتماعا هاما لمناقشة أبرز القضايا على الساحة المحلية والدولية.

أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية 

جاء الاجتماع بحضور، جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، أكرم إسماعيل عضو مؤسس حزب العيش والحرية، صلاح عدلى رئيس الحزب الشيوعي، سيد الطوخي رئيس حزب الكرامة، جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، طلعت خليل منسق الحركة المدنية، مجدى عبد الحميد المتحدث السابق للحركة المدنية، وليد العماري المتحدث الاعلامى للحركة المدنية، مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، محمد النمر رئيس الحزب الناصرى، ومصطفى كامل السيد عضو مجلس أمناء الحركة المدنية، حمدين صباحي القيادي بحزب الكرامة. 

مدحت الزاهد رئيسا لمجلس امناء الحركة المدنية 

واتفق الحضور بعد انتهاء الدورة الاولى لرئاسة مجلس أمناء الحركة المدنية برئاسة جميلة اسماعيل رئيس حزب الدستور، اختار مجلس أمناء الحركة المدنية مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رئيسا لمجلس الأمناء لدورة جديدة تستمر لمدة ٦ شهور مقبلة

ووجه مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية الشكر للاستاذة جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور على ما قدمته للحركة المدنية خلال فترة رئاستها.

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