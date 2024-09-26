وزير الإسكان يبحث نقل التجربة العمرانية المصرية للصومال

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سعيد محمد محمود، وزير الدولة للأشغال العامة والتعمير والإسكان بالحكومة الفيدرالية الصومالية، والوفد المرافق له، ظهر اليوم، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، ونقل التجربة العمرانية المصرية لأشقائنا بالصومال، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولى.



ورحب المهندس شريف الشربيني، بـ سعيد محمد محمود، وزير الدولة للأشغال العامة والتعمير والإسكان بالحكومة الفيدرالية الصومالية، والوفد المرافق له، فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مستعدة لنقل خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية لأشقائنا بالصومال.



وأكد وزير الإسكان، أن مصر جاهزة لتصدير الخبرات في منظومة التشييد والبناء، وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المصرية، لديها من الخبرات والإمكانات والمعدات والكوادر البشرية، ورؤوس الأموال، ما يؤهلها للمشاركة بقوة فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية للأشقاء بدولة الصومال، كما أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية، توطين أغلب الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، وجاهزون للتصدير لأشقائنا فى الصومال، والدول العربية والإفريقية.



كما استعرض الوزير، ما حققته الدولة المصرية من طفرة كبيرة في مجال التنمية العمرانية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواءً في مجال تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المجتمع، وتنمية المدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، ومشروعات مرافق مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحى، ومشروعات تحلية مياه البحر، لتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية.



ودعا المهندس شريف الشربيني، نظيره الصومالى، للمشاركة من خلال الدولة والشركات والمستثمرين من الصومال، فى المنتدى الحضرى العالمى، والذى يمثل فرصة ومنصة لتعزيز وتعميق التعاون فى مختلف المجالات، وعقد لقاءات مع شركات المقاولات المصرية، والمطورين العقاريين، والهيئات الحكومية المختلفة، موضحًا أنه سيتم تنظيم اجتماع لوزراء الإسكان الأفارقة على هامش المنتدى لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لمشروعات التنمية المختلفة، بما يتيح للوفود الاطلاع المباشر على التجربة العمرانية المصرية.



ومن جانبه تقدم سعيد محمد محمود، وزير الدولة للأشغال العامة والتعمير والإسكان بالحكومة الفيدرالية الصومالية، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز وتعميق وتطوير التعاون مع الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، والاستفادة من تجربتها العمرانية الرائدة، والاستعانة بشركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات بالصومال، وكذا الاستعانة بالجهات المختصة لتدريب المهندسين والعمال الصوماليين على تنفيذ المشروعات وبأعلى جودة.



وأكد وزير الإسكان الصومالي، قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، مشيدًا بتجربة الدولة المصرية فى إنشاء وتنمية المدن الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، مضيفًا: نحن حاليًا فى بداية مرحلة التعمير، ونحتاج إلى مساندة الدولة المصرية فى نقل خبراتها فى مجالات التنمية العمرانية، وخاصة التخطيط لإنشاء المدن الجديدة، والاستفادة من إمكانات شركات المقاولات المصرية لتنفيذ المشروعات.