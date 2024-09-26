الخميس 26 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

وزير العدل يفتتح فرع توثيق جديدا بالعاصمة الإدارية

وزير العدل خلال الافتتاح
وزير العدل خلال الافتتاح

افتتح  المستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس،  فرع توثيق العاصمة الإدارية الكائن بالسوق التجارية NI- 1  بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة .

 

جاء ذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وقيادات وزارتي العدل والاتصالات. 

 

يأتي افتتاح مكتب توثيق العاصمة الإدارية الجديدة استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى تقديم خدمات التوثيق تيسيرًا على المواطنين من طالبي الخدمة، وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية عبر مقار لائقة.

 

ويعمل هذا الفرع بنظام الشباك الواحد، ويقدم كافة أعمال التوثيق المختلفة خلال الفترة الصباحية لطالبى خدمة التوثيق، والذى بدأ العمل به اعتبارًا من اليوم، ويعد هذا الفرع أول فرع للتوثيق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبذلك يبلغ عدد فروع التوثيق 737 فرعًا على مستوى الجمهورية.

 

جدير بالذكر أن افتتاح هذا الفرع يعد تجسيدًا للتعاون المثمر والبناء بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ رؤية وزارة العدل بشأن التوسع الجغرافي والتكنولوجي في خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها وميكنتها، بما يكفل تقديم أفضل خدمة للمواطنين بسهولة ويسر.

 

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الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات العاصمة الادارية خدمات الشهر العقاري خدمات التوثيق

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