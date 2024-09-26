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إصابة شقيقين إثر انقلاب دراجة بخارية بالمنيا الجديدة

إسعاف
إسعاف

أصيب شقيقان إثر انقلاب دراجة بخارية بإحدى طرق مدينة المنيا الجديدة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة شقيقين إثر انقلاب دراجة بخارية بالمنيا الجديدة 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب دراجة بخارية بإحدى طرق مدينة المنيا الجديدة.

مدينة المنيا الجديدة 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة شقيقين كل من " احمد.ع"  14 عاما طالب، " محمود.ع" 18 عام طالب، تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين في محافظة سوهاج.

مستشفى التأمين الصحى بالمنيا 


تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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