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اليوم العالمى للسياحة.. افتتاح معرض حرف بيئية ومشغولات يدوية وتراثية بأسوان (فيديو وصور)

معرض مشغولات يدوية
معرض مشغولات يدوية فى اسوان

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض الحرف البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية لأيادى مصر، والذى تم تنظيمه بحديقة درة النيل ليضم 75 عارضة من سيدات أسوان، وشباب قادرون باختلاف وذلك بالتعاون بين منصة أيادى مصر، ومديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.

مباد بداية جديدة لبناء الانسان 

يأتى المعرض إستكمالًا لفعاليات إحتفالات المحافظة بيوم السياحة العالمى، وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان "، وأثناء تفقد مكونات المعرض بمرافقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية.

 

وعقب ذلك وخلال لقاءه بالعارضات بمعرض أيادى مصر أوضح إسماعيل كمال على أنه سيتم التنسيق لإقامة معرض دائم لأصحاب الحرف البيئية والمشغولات اليدوية التراثية بالقاهرة لتحقيق التسويق الجيد لهم، مشيدًا بالمواهب الإبداعية والإبتكارية لسيدات أسوان، ولشباب قادرون بإختلاف فى تصميم وإنتاج هذه المنتجات التى تكتسى باللمسات الجمالية المتميزة.

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​ أسوان مشغولات تراث مبادرة السياحة

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