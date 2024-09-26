مياه قنا توقف تشغيل محطة نقادة 6 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا، أنه سيتم وقف تشغيل محطة نقادة المدمجة لمدة 6 ساعات، وذلك لإجراء أعمال إحلال وتجديد المحطة، وقيام مقاول الأعمال بدهان العزل الإيبوكسي لمرشحات المياه بمحطة نقادة.

المناطق المتأثرة بالانقطاع

ويستمر ذلك الانقطاع من الساعة 10:00 مساء يوم الجمعة الموافق 27/9/2024 وحتى الساعة 4:00 فجرا يوم السبت 28/9/2024، والمناطق المتأثرة فترة الانقطاع ( مدينة نقادة، المنشية، قبلي الخطارة).



الرد على شائعات تلوث المياه

وفى سياق منفصل أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا أنه لا صحة لما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل متداولة عبر الواتساب، بشأن سوء جودة مياه الشرب وضرورة الامتناع عن تناولها.

سلامة مياه الشرب بقنا

كما أكدت الشركة أن مياه الشرب التي توفرها آمنة تمامًا ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.