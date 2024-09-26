افتتاح معرض كاريكاتير عن غاندي بالمركز الثقافى الهندى

في إطار الاحتفال بذكرى ميلاد غاندي، يستضيف مركز مولانا آزاد للثقافة الهندية، التابع لسفارة الهند بالقاهرة، معرضًا للبورتريه الكاريكاتيري عن المهاتما غاندي، ويفتتح المعرض أجيت جوبتيه سفير الهند لدى مصر، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024.

ويضم المعرض مايقرب من 40 بورتريه كاريكاتيري لغاندي، رسمها فنانون من 12 دولة من بينها؛ الهند، المملكة العربية السعودية، العراق، رومانيا، إندونيسيا، كولومبيا، قبرص، بولندا، كوبا، إسبانيا، البوسنة والهرسك، ومصر.

ويشارك في المعرض العديد من فناني الكاريكاتير من مصر منهم أحمد علوي، فاروق موسى، أدهم لطفي، حسن فاروق، خالد المرصفي، أسامة أبو صبا، فوزي مرسي، هاني عبد الجواد، مروة إبراهيم، إسلام زكي، خالد صلاح، آمنة سعد، ياسمين جمال، وأركان الزيدي، وآخرين من دول مختلفة.

وينظم المعرض مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي بالتعاون مع متحف الكاريكاتير بالفيوم، ومنصة إيجيبت كارتون، ويقام تحت إشراف الفنان فوزي مرسي، ويستمر لمدة أسبوع بمقر المركز بالزمالك.