الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الموت يُفجع المخرج مجدى أحمد علي

المخرج مجدي أحمد
المخرج مجدي أحمد علي، فيتو

 أعلن المخرج مجدي أحمد علي عن وفاة شقيقه “علي”، ذلك دون الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

ونشر المخرج مجدي أحمد علي صورة تجمعه بشقيقه “علي” في صغرهما معلنًا من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” عن وفاته، فكتب: “علي.... أخويا وابني وصاحبي وابن أيامي..سبقني ومشي.. مع السلامة ياقلب أخوك …” 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المخرج مجدي احمد علي مجدي احمد علي موقع التواصل الإجتماعى

الأكثر قراءة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

دولة عربية تعلن التوقف تمامًا عن استيراد البنزين

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

عرض مذهل، نجم إنجلترا يكشف خطوة محمد صلاح المقبلة

تداول فيديو لأطباء يعترفون بالتحرش بالمريضات، والنقابة تحقق

نتيجة تقليل الاغتراب 2024، رابط مباشر للحصول على النتائج

عبد الواحد السيد يكشف سبب ارتداء الزمالك الزي الأسود في السوبر الأفريقي

دمامل والتهابات صديدية، صحة أسيوط تكشف تفاصيل إصابة 25 طالبا بطفح جلدي

منوعات

المزيد

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

أول جراحة عابرة للقارات، طبيب إسباني في فرنسا يزيل ورم مريض بالصين (فيديو)

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا قال إمام عاشور بالتحقيقات في اتهامه بالتعدي على فرد أمن مول شهير؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل عمليات تكميم المعدة لإنقاص الوزن حرام؟، أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلى يوم الدين

المزيد
الجريدة الرسمية