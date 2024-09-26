الموت يُفجع المخرج مجدى أحمد علي
أعلن المخرج مجدي أحمد علي عن وفاة شقيقه “علي”، ذلك دون الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.
ونشر المخرج مجدي أحمد علي صورة تجمعه بشقيقه “علي” في صغرهما معلنًا من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” عن وفاته، فكتب: “علي.... أخويا وابني وصاحبي وابن أيامي..سبقني ومشي.. مع السلامة ياقلب أخوك …”
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