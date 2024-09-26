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ثقافة وفنون

وفاة الفنان حمادة عبد الحليم

الفنان حمادة عبد
الفنان حمادة عبد الحليم، فيتو

 نعى الفنان عبد العزيز مخيون الفنان حمادة عبد الحليم الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وكتب الفنان عبد العزيز مخيون عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”:  “ الفنان الزميل حمادة عبد الحليم كان يحادثني هاتفيا بالأمس بعد عودته من زيارة نجله فى أمريكا ويكلمنى عن مسلسل سيادة المستشار الذى انتهى من كتابته واليوم يبلغنى نبأ وفاته، وأنا عاجز عن استيعاب الخبر ولكن هذه هى الدنيا وهذا قدر الله..الله يرحمك ياحمادة ويتقبلك مع الشهداء والأولياء والصديقين..وإنا لله وإنا إليه راجعون”.


 

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل حمادة عبد الحليم غدًا بعد صلاة العصر من أحد مساجد الشيخ زايد.

بدأ الممثل حمادة عبد الحليم " مشواره الفنى فى بداية السبعينيات وهو ممثل تليفزيونى عمل فى بعض الأفلام السينمائية وقدم أدوارا ثانوية معظمها رجل بوليس، ومن أفلامه "الخونه"١٩٨٤ و"أرباب سوابق"١٩٨٨ و"ستوب"١٩٩١ ومن المسلسلات التى شارك بها " اللسان المر"١٩٧٦ و"مطلوب عروسة"١٩٩٠ و"عرفه البحر" ٢٠١٢.

 

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