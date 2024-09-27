محمود عصام الدين: طفرة في التصميمات الهندسية والديكور بالسوق المصري

أكد المهندس محمود عصام الدين سعيد، المدير التنفيذي للاستثمار العقاري في الشركة الهندسية للعمارة والديكور على تحقيق السوق المصري طفرة فى التصميمات الهندسية والديكور.

وأشار إلى أن السوق المصري يتمتع بقرص استثمارية كبيرة فى ظل التطور الكبير والحركة الإنشائية التي تشهدها مصر مع تنفيذ مدن الجيل الرابع.

وأكد، تعمل هاي آرت على تنفيذ "مكان مول"، وهو مول تجاري وطبي في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ويستهدف اجتذاب الأطباء وأشهر العلامات التجارية في مصر.

يقع مكان مول بالقرب من أهم المراكز التجارية والمطاعم الشهيرة في التجمع الخامس، وتستعد الشركة لإطلاق وتطوير عدد من المشروعات الجديدة في الساحل الشمالي والشيخ زايد.

حيث سيتم إنشاء منتجعات سياحية وفيلات فاخرة، وتخطط لتطوير كومباوند سكني بالقاهرة الجديدة ومشروعات سكنية وتجارية جديدة بالعاصمة الإدارية.