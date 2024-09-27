محمود عصام الدين: طفرة في التصميمات الهندسية والديكور بالسوق المصري
أكد المهندس محمود عصام الدين سعيد، المدير التنفيذي للاستثمار العقاري في الشركة الهندسية للعمارة والديكور على تحقيق السوق المصري طفرة فى التصميمات الهندسية والديكور.
وأشار إلى أن السوق المصري يتمتع بقرص استثمارية كبيرة فى ظل التطور الكبير والحركة الإنشائية التي تشهدها مصر مع تنفيذ مدن الجيل الرابع.
وأكد، تعمل هاي آرت على تنفيذ "مكان مول"، وهو مول تجاري وطبي في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ويستهدف اجتذاب الأطباء وأشهر العلامات التجارية في مصر.
يقع مكان مول بالقرب من أهم المراكز التجارية والمطاعم الشهيرة في التجمع الخامس، وتستعد الشركة لإطلاق وتطوير عدد من المشروعات الجديدة في الساحل الشمالي والشيخ زايد.
حيث سيتم إنشاء منتجعات سياحية وفيلات فاخرة، وتخطط لتطوير كومباوند سكني بالقاهرة الجديدة ومشروعات سكنية وتجارية جديدة بالعاصمة الإدارية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.