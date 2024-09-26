الخميس 26 سبتمبر 2024
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نائب محافظ قنا يفتتح المؤتمر السنوي لمناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الحميات

الدكتور حازم عمر
الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، فيتو

افتتح الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، نائبا عن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر لمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بمستشفى حميات قنا، والذي تنظمه مديرية الصحة والسكان بقنا، بهدف زيادة وتنمية خبرات الأطقم الطبية في مجالات مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية.

حضور المؤتمر الطبى بقنا

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب نقيب الأطباء بقنا، والدكتور سيد الكاشف مدير عام مستشفى الحميات بقنا، وعدد من أطباء مستشفى حميات قنا، وبمشاركة عدد من الخبراء الدكتور محمد عامر عفيفي رئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب جامعة الأزهر، والدكتور محمد أحمد عمر أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والمناظير بكلية طب جامعة جنوب الوادي، والدكتور شمردن عزالدين أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بكلية طب جنوب الوادى، والدكتورة شيماء عرفات مدرس بقسم الجهاز الهضمي والمناظير بقنا.

مستشفى حميات قنا

ومن جانبه، أكد نائب محافظ قنا، أن المؤتمر يسهم في  تنمية خبرات الأطقم الطبية بمستشفى حميات قنا، بما ينعكس على الرعاية المقدمة لمرضى الجهاز الهضمي والكبد،  والأمراض المعدية، ومن ثم إحداث طفرة في  مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مشيدا بجهود القائمين علي المؤتمر في تنفيذه بشكل سنوي ومنتظم لنقل الخبرات، مؤكدا على أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات لرفع قدرات الأطباء العلمية والعملية.

فعاليات المؤتمر الطبى بقنا

وعلى هامش فعاليات المؤتمر تم عقد ورشة عمل لمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بحميات قنا وإجراء مناظير معدة وقولون وقنوات مرارية واستئصال زوائد لحمية بالقولون، عبر تقنية فيديو كونفرانس لمشاركة الأطباء والتعرف علي المشكلات التي قد تواجههم وكيفية حلها، بهدف نقل الخبرات العلمية للأطباء العاملين بالمستشفى.

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