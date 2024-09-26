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أخبار مصر

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

مدير مدرسة بالعمرانية
مدير مدرسة بالعمرانية

علق الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الصور المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي كشفت عن قيام مدير مدرسة بارتداء الزي المدرسي للطلاب ومشاركتهم احتفالات بدء العام الدراسي الجديد. 

وقال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم في منشور له على الفيس بوك: "الأستاذ المعلم الفاضل عادل عبد الرحمن، مدير مدرسة الشهيد مقدم طيار محمد جمال عبد العزيز الابتدائية بإدارة العمرانية بالهرم، نموذج ملهم لمدير مدرسة محترم ويعمل بأقصى طاقته، وسعدت جدا بزيارتي لمدرسته وحقيقي انبهرت بمجهوده وعمله، جزاه الله خيرا كثيرا، ومما لفت نظري جدا هو ارتداؤه لنفس الزي المدرسي لتلامذته وعلمه بكل صغيرة وكبيرة وحب الناس له وعلاقته القوية بتلامذته وأولياء أمورهم، وهو نموذج محترم مثل الكثير جدا من معلمي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني".

 

 العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

 وبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام  من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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