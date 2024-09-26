نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة بقرية أبوشوشة

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، جهود الأجهزة الشريكة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الانسان” بقرية أبوشوشة التابعة لمركز ابوتشت.

القوافل الطبية بقنا

شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استهدفت 2041 مواطن، فيما نفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 150 أسرة، ونفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضية استهدفت 30 شاب.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية استهدفت 70 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتوعية الاسرة المصرية ومناهضة العنف ضد المرأة لعدد 50 سيدة.

مديرية القوى العاملة بقنا

كما سجلت مديرية القوى العاملة أسماء الشباب الراغب في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتى استفاد منها 79 مواطن، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 25 مزارع.

مديرية التضامن الاجتماعي بقنا

وتلقت مديرية التضامن الاجتماعي طلبات برنامج تكافل وكرامة، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتنمية الأسرة والتى استفاد منها 1100 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن، ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرآه بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها منها 50 مواطن.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بعمل عدد من الندوات والفعاليات استهدفت 64 مواطن، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 110 مواطن.

كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهية استفاد منها 435 طفل وشاب، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 125 مواطن.

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لـ 350 مواطن، فيما عقدت هيئة محو الأمية وتعليم الكبار امتحانات فورية وندوات لـ (70) مواطن.