مدير تعليم الإسكندرية يستقبل الدفعة الثانية من معلمي مسابقة الـ 30 ألف

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، باستقبال الدفعه الثانية من معلمي مسابقة ال30 ألف معلم، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم وذلك بحضور أحمد فاروق مدير إدارة الموارد البشرية.

مسابقة ال30 ألف معلم

وحثهم مدير المديرية على ضرورة استثمار طاقاتهم الشابة ومهاراتهم وقدراتهم المختلفة والعمل بجد وبذل الجهد، فهم أحدث دماء شابة تم ضخها بالتربية والتعليم وتم تدريبهم على أعلى مستوى، وكذلك الاستفادة من خبرات المعلمين القدامى في التعامل مع الطلاب ومراعاة الفروق الفردية وغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء وتنمية مهارات البحث العلمي والإبداع والابتكار لدى الطلاب.

حوار تربوي مع وكيل إدارة العجمي

علي الجانب الاخر انتظمت العملية التعليمية بكافة المراحل التعليمية بمدارس الإسكندرية البالغ عددها 2901 مدرسة، عقب انتظام اليوم الخميس، الصفوف الرابع والخامس والسادس الأبتدائي والثالث الاعدادي، وذلك طبقا للخطة التي وضعتها مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأكد خالد حماد، وكيل إدارة العجمي النعليمية، انتظام العملية التعليمية بالإدارة، طبقا للخطة الموضوعه والمعده لذلك وحسب توجيهات مدير المديرية

كما اجري حماد حوارا صحفيا مع الطالبه نجاه جابر ضمن اول انشطه العام الدراسي الجديد للإعلام التربوي، كشف فيه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

استقبال طلاب شرق

وفي إدارة شرق التعليمية أكد الدكتور كمال عبد المنعم، انتظام العملية التعليمية لكافة الصفوف بمدارس بدر الأبتدائي والاعدادي، وجري استقبال الطلاب بشكل سلسل ومنظم وتسليم الكتب والزي المدرسي.