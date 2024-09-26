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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 27 - 9 -2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة  ليلًا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 26- 09- 2024

حالة الطقس غدًا الخميس 26- 09-لا2024 بوادي النطرون

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وو على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس  غدا

وكشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى:  23

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة المحسوسة: 31

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة:32

درجة الحرارة الصغرى: 24

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 35

درجة الحرارة الصغرى: 21

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة: 40

درجة الحرارة الصغرى:25
 

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