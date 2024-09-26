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محافظات

نجاح 38 عملية قسطرة قلبية بمستشفى قنا

قنا،فيتو
قنا،فيتو

 أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، عن نجاح قسم القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام في تنفيذ ٣٨ عملية قسطرة قلبية، ضمن خطة المديرية للقضاء على قوائم الانتظار وذلك خلال أربع أيام.

 

عمليات القسطرة القلبية

 وأوضح أن عمليات القسطرة القلبية  شملت تنفيذ ١١ قسطرة قلبية منها ٧ تشخيصية و٤ علاجية في يوم ٩/١٦ فيما نجحت المستشفى في عمل ٥ قسطرة منها ٤ تشخيصية وقسطرة علاجية في يوم ٩/١٧.

فيما نجحت المستشفى في تنفيذ ١٣ قسطرة ضمت ٨ تشخيصية و٥ علاجية خلال يوم ٩/١٩ وتنفيذ ٩ قسطرة قلبية في يوم ٩/٢٠ شملت ٥ تشخيصية و٤ علاجية.

التخفيف عن المرضى

 هذا ويتقدم الدكتور محمد يوسف بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد الديب مدير المستشفى ولفريق قسم القسطرة القلبية بالمستشفى على مجهوداتهم المتواصلة في التخفيف عن المرضى والقضاء على قوائم الانتظار في عمليات القسطرة القلبية.

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