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رياضة

السوبر الإفريقى، محمد هاني يوجه رسائل للاعبى الأهلى قبل لقاء الزمالك

محمد هاني
محمد هاني

 أكد محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبي الأحمر يعيشون في حالة تركيز شديدة منذ بداية الموسم الجاري، للاستمرار في تحقيق البطولات وإسعاد جماهير النادي، مشيرًا إلى أن الجميع يدرك أهمية مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي، من أجل تحقيق الفوز وحصد لقب قاري جديد.

وقال هاني: «كل لاعبي الأهلي هدفهم الحصول على الكأس، والجميع على قلب رجل واحد، ويفكرون فقط في الحصول على السوبر الإفريقي».

 

وأضاف: «المواجهات الكبرى يوجد لها حسابات معينة، الفريق الذي يركز فقط في الملعب ولديه أخطاء قليلة هو من يتوج باللقب، ومباراة الزمالك ليس لها مقاييس إلا بالجهد والعرق داخل الملعب، وجميع اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم».

 

وواصل: «لا بد من التعلم من خسارة كأس السوبر الإفريقي في الموسم الماضي، والجيل الحالي يمتاز بالذكاء، ولا نريد تكرار خسارة أي بطولة، ولذلك هناك حالة تركيز شديدة، ومواجهة الزمالك مهمة ولا بد أن يكون هناك تركيز 100%، وكل لاعب يُنفذ دوره داخل الملعب، والروح بين جميع اللاعبين جيدة».

 

وأتم: «أتمنى إسعاد جماهير الأهلي، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم، وكل اللاعبين سيقاتلون في الملعب من أجل الفوز بالبطولة، وإسعاد الجمهور الذي سيحضر اللقاء أو يتابعه من أي مكان».

 

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كولر الأهلي أرقام محمد هاني مع النادي الأهلي

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