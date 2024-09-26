الخميس 26 سبتمبر 2024
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محافظات

نائب وزير الصحة والسكان تتفقد مستشفى العامرية والمركز الصحي ببرج العرب

نائب وزير الصحة بمستشفى
نائب وزير الصحة بمستشفى العامرية، فيتو

تفقدت عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى العامرية العام بمحافظة الإسكندرية، وعقدت اجتماعا مع مدير المستشفى والفريق الطبي بقسمي النساء والتوليد ورعاية حديثي الولادة بحضور الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة  لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية.

وخلال الاجتماع استمعت الألفي  للإجراءات التي يتبعها الفريق الطبي، في استقبال حالات الولادة، وأوصت بضرورة التأكيد المستمر على تسجيل البارتوجرام وتطبيقات روبسون لاتخاذ قرار الولادة القيصرية، لتلافي العمليات  غير المبررة خاصة في الولادات البكرية.

وأكدت نائب الوزير أهمية الالتزام باستخدام وسيلة تنظيم الأسرة عقب الولادة القيصرية مباشرة، وتقديم النصيحة بأفضلية هذه الوسائل من خلال أطباء النساء والتوليد بالمستشفى، ووصف الحبوب عقب الولادة الطبيعية، لحين متابعة السيدة في غرفة المتابعة عقب الأسبوع الأول من الولادة، وإحالتها للمتابعة في وحدة الرعاية الأساسية الأقرب لها للمتابعة، وتقديم خدمات التغذية وقياس التطور العصبي والنمو ورعاية الطفل والأم والتطعيمات المختلفة.

وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من مقدمي المشورة، في تقديم الدعم للسيدات خلال الولادة، وضرورة متابعة تطبيق رعاية الجلد الجلد داخل الحضانة والسماح للأمهات بالرضاعة الطبيعية في الساعة الذهبية الأولى بعد الولادة، ثم متابعتها لحين إحالتها إلى وحدة الرعاية الأساسية الأقرب إليها لتقديم مشورة ما بعد الولادة للأم والطفل.

كما تفقدت نائب الوزير وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين، وأكدت على ضرورة الانتهاء من إجراءات تقسيم المحضن إلى ٣ مستويات لاستقبال حديثي الولادة، تبعا للحالة الصحية وتحديد مستوى الرعاية المطلوب، وتقسيم الفريق الطبي على هذه المستويات لتقديم رعاية فائقة للحالات الحرجة،وتخفيض معدلات العدوى ووفيات حديثي الولادة.

وفي نهاية جولتها بالمستشفى تفقدت قسم المناظير الجديد والذي يحتوي علي أحدث المناظير  وأوصت نائب الوزير برفع الوعي المجتمعي بالخدمات التي توفرها الوزارة وتعزيز الجهود المبذولة لكسب رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة وتشجيع جهود المسئولية المجتمعية  لدعم الدولة في مجال الخدمات الطبية.

تفقد مركز برج العرب 

كما تفقدت نائب الوزير المركز الصحي ببرج العرب وأوصت بالانتهاء من تأثيث غرفة المشورة وتفقدت نادي الأسرة  الملحق بالمركز، واستمعت إلي شرح العاملين للخدمات المقدمة بالنادي وأوصت بتطوير هذه الأنشطة لزيادة عدد المستفيدين.
 

يأتي في إطار خطة المرور الميداني على المنشآت الطبية بالمحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

 

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وزارة الصحة مستشفى العامرية مركز صحه برج العرب نائب وزير الصحة

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