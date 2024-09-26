الخميس 26 سبتمبر 2024
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شراكات مصرية ألمانية جديدة، 463 مليون دولار حجم الصادرات المصرية لألمانيا في نصف العام الأول والخضر والأجهزة الكهربائية في الصدارة

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فيتو

تعمل الحكومة على تدعيم العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا في شتى المجالات، سواء زيادة الصادرات، أو من جذب استثمارات مباشرة من ألمانيا لمصر، هذا في الوقت الذي عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع أولاف هوفمان، رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة والوفد المرافق له لبحث أوجه التعاون المشترك وعقد شراكات استراتيجية مع مصر.

 وأشار مدبولي إلى أن زيارة وفد الغرفة إلى مصر تُعد ذات أهمية كبيرة في ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس الألماني إلى مصر، التي تأتي كأول زيارة لرئيس ألماني لمصر منذ 25 عامًا.

 

 

 

463 مليون دولار حجم الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال النصف الأول من عام 2024

 

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى ألمانيا مسجلة 463 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 417 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 11%

 

 

2 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال النصف الأول من عام 2024

 

بلغت حجم الواردات المصرية من ألمانيا 2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3 %.

 

2.5 مليار دولار  حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا خلال النصف الأول من عام 2024

 


وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا مسجلًا 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 4.2 %.

 


 

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ألمانيا خلال  النصف الأول من عام 2024:

 


1. خضر وفواكه بقيمة 93 مليون دولار.


2. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 68 مليون دولار.


3. ملابس جاهزة بقيمة 65  مليون دولار.


4. وقود وزيوت معدنية  بقيمة 50 مليون دولار.


5. حبوب وثمار زيتية بقيمة 25 مليون دولار.

 

 

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ألمانيا خلال النصف الأول من عام 2024:

 


1. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 628  مليون دولار.


2.  سيارات وجرارات  بقيمة 464  مليون دولار.


3. منتجات الصيدلة  بقيمة 206 مليون دولار.


4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 111  مليون دولار.


5. منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 61 مليون دولار.

 

قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر


وسجلت قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر 196.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 199.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في ألمانيا 97.9  مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 131.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى  2022/2023.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بألمانيا 


وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بألمانيا 129.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 203.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الألمان العاملين في مصر 15.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 9.7 مليون دولار خلال العام المالي  2021 / 2022.
وسجل عدد سكان مصر 106.8 مليون نسمة في سبتمبر 2024، بينما سجل عدد سكان ألمانيا  83.2 مليون نسمة لنفس الفترة.


وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة ألمانيا طبقــًا لتقديرات البعثة 128 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

 

مدبولي: 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر

 

 ووفقا لتصريحات د مصطفى مدبولى  رئيس الوزراء، أكد عُمق العلاقات التاريخية بين البلدين على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أنه على المستوى الاقتصادي، يوجد في مصر عدد كبير من الشركات الألمانية العاملة في مصر (1600 شركة) تُشارك في عدد من المشروعات المُهمة بالنسبة للدولة المصرية، مُثمنًا الدور المُهم لهذه الشركات، ومُعربًا عن تطلعه لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ حاليًا نحو 6 مليارات يورو.

 

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