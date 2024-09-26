الخميس 26 سبتمبر 2024
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مصرع تلميذة صعقا بالكهرباء في سوهاج

مصرع طفلة فى سوهاج
مصرع طفلة فى سوهاج

 لقيت تلميذة 7 سنوات مصرعها صعقا بالكهرباء، حيث تقيم دائرة مركز شرطة المراغة وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزى، ونفت والدتها الشبهة الجنائية وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد تلقيه بلاغ من الرائد أحمد العمدة رئيس المباحث يفيد بوصول الطفلة م ر ن ا- 7 سنوات إلى  مستشفى المراغة المركزي" جثة هامدة " ادعاء صعق كهرباء ومقيمة بمركز المراغة.

 

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية والوفاة صعقا بالكهرباء 

 وبالانتقال والتحقيقات أفادت والدتها فايزة ع ت م- 28 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية أثناء قيام نجلتها المذكورة بشرب مياه من مبرد " كولدير " 
أمام المنزل بذات الناحية صعقها التيار الكهربائي مما أدي لوفاتها ولم تتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفت الشبهه الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " صدمة عصبية " نتيجة صعق كهربائي تحرر المحضر اللازم .
 

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