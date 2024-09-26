شركة المطورون العرب القابضة تشارك في معرض سيتي سكيب 2024

تشارك شركة المطورون العرب القابضة، في معرض سيتي سكيب 2024، والمقام خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، يأتي ذلك في إطار حرص "المطورون العرب القابضة"، على المشاركة في المعارض الكبرى كجزء من استراتيجية الشركة المستمرة لتعزيز نمو مبيعتها واستقطاب شرائح جديدة من العملاء.

سيتضمن جناح شركة المطورون العرب القابضة، بمعرض سيتي سكيب 2024، عرض مجموعة من الوحدات السكنية والتجارية بمساحات متنوعة بمشروعات الشركات بشرق وغرب القاهرة لتلبية احتياجات شريحة واسعة من زوار المعرض، كما يعرض مرحلة "MUSE" مباني متعددة الاستخدامات بمشروع نيووم مستقبل لأول مرة بما يوفر فرص استثمارية جذابة تضمن تحقيق عائد دوري مرتفع، تقدم الشركة خصمًا خاصًا يصل إلى 5% للزوار، بالإضافة إلى خطط سداد مرنة تمتد حتى 9 سنوات.

وتعليقًا على المشاركة في المعرض، قال الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة:"تعد مشاركتنا في معرض سيتي سكيب 2024 فرصة لتعزيز جهودنا في التسويق والمبيعات، من خلال هذا الحدث الرائد، يمكننا التواصل مباشرة مع شريحة واسعة من العملاء والمستثمرين، مما يتيح لنا تسليط الضوء على مشروعاتنا الجديدة والمبتكرة.

تساهم هذه المشاركة في زيادة الوعي بعلامتنا التجارية وتعزيز مكانتنا في السوق، كما تسمح لنا بتبادل الأفكار مع رواد القطاع، مما يعزز من قدرتنا على فهم احتياجات العملاء وتقديم حلول تناسب تطلعاتهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن حضور المعرض يساعدنا في توسيع قاعدة عملائنا وزيادة المبيعات، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو المستدام للشركة، وزيادة حجم الإنفاق على مشروعات الشركة الحالية لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية وضمان تسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها، مع تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع، مما يعكس حرصنا على تلبية توقعات عملائنا وتعزيز ثقتهم بنا.

كما نحرص على طرح مشروعات جديدة تلبي احتياجات العملاء، مشيرًا في هذا الصدد إلى مرحلة MUSE التي تقدم فرصة استثمارية بعائد مغري للراغبين في الاستثمار التجاري أو الباحثين عن وحدات إدارية وطبية في مدينة مستقبل والتي تحظى بطلب مرتفع خلال الفترة الحالية ومستقبلًا لقربها من العاصمة الإدارية" مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين.

وتطرح شركة المطورون العرب القابضة، لأول مرة مرحلة " MUSE"وهي عبارة عن مجمع تجاري إداري طبي يقع داخل مشروع نيووم مستقبل، على مساحة تتجاوز 52 ألف متر مربع، ويتميز بموقع استراتيجي على محور الأمل مباشرة، مما يسهل الوصول إليه من مختلف الوجهات، كما يتميز بتوافر مساحات خضراء واسعة لمراعاة المعايير البيئية، ونقطة جذب لزوار المشروع، وتعاقدت الشركة مع كبرى الشركات لضمان تقديم تشطيبات عالية الجودة ومداخل فندقية. تضفي طابعًا متميزًا على المشروع.

وتتكون مرحلة "MUSE" من أرضي و5 أدوار متكررة، ويضم وحدات تجارية بمساحات مختلفة تتراوح من 29 إلى 1287 متر مربع تناسب أنشطة عديدة، مزود بجراج يمتد بمسطح المبنى لتفادي الزحام وتيسير دخول الزوار وكذلك مزود بمنطقة خدمات منفصلة تتيح دخول البضائع، ووحدات إدارية بمساحات تتراوح من 31 إلى 1676 متر مربع لتناسب الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وروعي في تصميمها توفير الراحة للموظفين من خلال رؤية "بانوراما" وسكاي لايت داخل المبنى، ووحدات للنشاط الطبي بمساحات تتراوح من 34 إلى 112 متر مربع تخدم مختلف الأغراض الطبية، ومزودة بأماكن انتظار للعيادات.

في الوقت نفسه نجحت شركة المطورون العرب القابضة، في تحقيق تقدمًا في الأعمال الإنشائية لمشروع نيووم مستقبل في مختلف مراحله، حيث تجاوز معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من الفيلات نسبة 90%، كما حققت نسب تقدم باقي المراحل معدلات تتراوح بين 40 إلى 75%، رغم طرحها للحجز منذ شهور قليلة، وذلك نتيجة إنفاق استثمارات ضخمة على الأعمال الإنشائية لمشروع "نيووم مستقبل" الذي يحظى بطلب مرتفع.

وتمتلك شركة المطورون العرب القابضة محفظة متكاملة وسريعة النمو من الوجهات العقارية المتكاملة، ونجحت في أن تصبح واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في المنطقة خلال زمن قياسي. ساهمت الشركة أيضًا في إعادة تشكيل الخريطة العقارية في السوق المصري بطرق وأساليب مبتكرة على مدار 16 عامًا من الإبداع والعمل الدؤوب، من خلال تطوير مجموعة من المشروعات العقارية الفاخرة التي تلبي احتياجات العملاء والمستثمرين، والتي تضم باقة من المزايا المبتكرة التي تعزز نمط الحياة الحديثة والرفاهية وتصل بها لمستويات لا تضاهى. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية المتميزة التي تحتفي بنمط الحياة المبتكرة وتتضمن سلسلة من أرقى الخدمات من خلال خيارات عقارية لا مثيل لها في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم. تتضمن محفظة مشروعات الشركة قصور وفيلات فاخرة ومراكز تسوق راقية وملاعب جولف عالمية وفنادق وشقق فندقيه لحياة عصرية لا تقارن.