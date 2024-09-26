مواعيد مباريات اليوم في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة
مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات العربية والأوروبية، وأبرزها الدوري الأوروبي والدوري الإسباني والدوري الإماراتي والدوري التونسي أيضًا.
وتقام اليوم المواجهات التالية:
الدوري الإسباني
لاس بالماس × ريال بيتيس - 8 مساء | بي إن سبورت 9
إسبانيول × فياريال - 8 مساء
سيلتا فيجو × أتلتيكو مدريد - 10 مساء | بي إن سبورت 3
الدوري الأوروبي
فناربخشة × سان جيلواز- 7:45 مساء | بي إن سبورت 1
مالمو × جلاسكو رينجرز - 7:45 مساء | بي إن سبورت 2
ليون × أوليمبياكوس - 10 مساء
فرانكفورت × فيكتوريا بلزن - 10 مساء | بي إن سبورت 6
أياكس أمستردام × بشكتاش - 10 مساء
توتنهام هوتسبر × كاراباج أجدام - 10 مساء | بي إن سبورت 1
ستيوا بوخارست × أر إف إس - 10 مساء
روما × أتلتيك بلباو - 10 مساء | بي إن سبورت 2
الدوري الإماراتي
البطائح × الشارقة - 4:20 عصرا
العين × الوصل - 7 مساء
الدوري القطري
العربي × الريان - 6 مساء
السد القطري × الغرافة - 8 مساء
الوكرة × الخور - 8 مساء
الدوري التونسي
الملعب التونسي × النجم الرياضي - 5:30 عصرًا
الاتحاد المنستيري × النجم الساحلي - 8 مساء
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