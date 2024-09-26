الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، فيتو
مباريات اليوم، فيتو

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات العربية والأوروبية، وأبرزها الدوري الأوروبي والدوري الإسباني والدوري الإماراتي والدوري التونسي أيضًا.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

الدوري الإسباني

لاس بالماس × ريال بيتيس - 8 مساء | بي إن سبورت 9

إسبانيول × فياريال - 8 مساء

سيلتا فيجو × أتلتيكو مدريد - 10 مساء | بي إن سبورت 3

الدوري الأوروبي

فناربخشة × سان جيلواز- 7:45 مساء | بي إن سبورت 1

مالمو × جلاسكو رينجرز - 7:45 مساء | بي إن سبورت 2

ليون × أوليمبياكوس - 10 مساء

فرانكفورت × فيكتوريا بلزن - 10 مساء | بي إن سبورت 6

أياكس أمستردام × بشكتاش - 10 مساء

توتنهام هوتسبر × كاراباج أجدام - 10 مساء | بي إن سبورت 1

ستيوا بوخارست × أر إف إس - 10 مساء

روما × أتلتيك بلباو - 10 مساء | بي إن سبورت 2

الدوري الإماراتي

البطائح × الشارقة - 4:20 عصرا

العين × الوصل - 7 مساء

الدوري القطري

العربي × الريان - 6 مساء

السد القطري × الغرافة - 8 مساء

الوكرة × الخور - 8 مساء

الدوري التونسي

الملعب التونسي × النجم الرياضي - 5:30 عصرًا

الاتحاد المنستيري × النجم الساحلي - 8 مساء

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مباريات اليوم الدورى الأوروبي الدوري الإسباني الدوري التونسي الدوري الإماراتي

مواد متعلقة

أبرزها تعادل مانشستر يونايتد، نتائج مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

أندرلخت يفوز على فرينكاروزي 2-1 في الدوري الأوروبي (صور)

الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام تفينتي أنشخيدة (صور)

الدوري الأوروبي، ضربة جزاء ضائعة لفريق نيس أمام ريال سوسيداد

الأكثر قراءة

70 جنيها في الجرام، تحركات أسعار الذهب في الأسواق خلال أسبوع

غدا، آخر موعد لغلق المحلات بالتوقيت الصيفي

أحمد العوضي يكشف حقيقة دخوله في قصة حب بعد ياسمين عبد العزيز (فيديو)

زاهي حواس يكشف حيلته لاستعادة الآثار المصرية المسروقة

جوتيريس: التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يفتح أبواب الجحيم

مواعيد مباريات اليوم في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

طريقة عمل التومية، مذاقها مميز وسهلة التحضير

مبادرة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.. تهدف للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير دواء آمن وفعال.. والهيئة توضح إجراءات التخلص الآمن منها وفقا للمعايير

منوعات

المزيد

ميتا تكشف عن نموذج لنظارات الواقع المعزز

ذوبان نهر يوم القيامة، الكشف عن كارثة جديدة تهدد كوكب الأرض

بريجيت ماكرون وملكة النرويج تتألقان في عرض ديور (صور)

بعد تعرضها للتنمر، يابانية تجري أكثر من 20 عملية تجميل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تجاوزت حصيلتها 5 مليارات جنيه.. ضربة أمنية موجعة ضد تجار المخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 26-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

كيفية قبول التوبة والرجوع إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية