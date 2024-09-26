الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع طفلة غرقا بترعة أمام منزلها في سوهاج

غرق طفلة في سوهاج،
غرق طفلة في سوهاج، فيتو

لقيت طفلة تبلغ من العمر "خمسة أعوام" مصرعها غرقا بمياه ترعة أثناء لهوها أمام منزلها بدائرة مركز دار السلام، حيث استقبل المستشفى المركزي "نجاة ش ا م" جثة هامدة، وأفادت أهليتها غرقها بالترعة.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث ما يفيد تلقيه من الرائد هيثم الحجيري رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول الطفلة “نجاة ش ا م” - 5 سنوات إلى مستشفى دار السلام جثة هامدة، ومقيمة بمركز دار السلام.

وبالانتقال والتحقيقات أفاد والدها المدعو “شمس أ م” - 31 سنة عامل ومقيم بذات الناحية - أثناء لهو نجلته المذكورة على حافة ترعة مواجهة لمنزله، انزلقت قدمها وسقطت بها، مما أدى لوفاتها غرقًا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.  

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اخطار اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج اللواء محمود طه المستشفى المركزى جثة هامدة مركز دار السلام مصرع طفله غرقا

الأكثر قراءة

لغز عودة يوسف بطرس غالي.. التاريخ السري لأشهر وزير من زمن مبارك (فيديوجراف)

التنظيم والإدارة يعلن وظائف بجامعة الأقصر

يصل إلى 50 جنيها في الكيلو، انخفاض أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة بالسوق

قطع كابل بحري يضعف خدمات الإنترنت في الكويت

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بنفق حازم حسن بالطريق الصحراوي

منى الشاذلي توجه رسالة لشركة روتانا وشيرين، وعزيز الشافعي يعلق (فيديو)

70 جنيها في الجرام، تحركات أسعار الذهب في الأسواق خلال أسبوع

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة الأنبا أثناسيوس القوصي

منوعات

المزيد

ميتا تكشف عن نموذج لنظارات الواقع المعزز

ذوبان نهر يوم القيامة، الكشف عن كارثة جديدة تهدد كوكب الأرض

بريجيت ماكرون وملكة النرويج تتألقان في عرض ديور (صور)

بعد تعرضها للتنمر، يابانية تجري أكثر من 20 عملية تجميل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تجاوزت حصيلتها 5 مليارات جنيه.. ضربة أمنية موجعة ضد تجار المخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 26-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 26-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية