مصرع طفلة غرقا بترعة أمام منزلها في سوهاج

لقيت طفلة تبلغ من العمر "خمسة أعوام" مصرعها غرقا بمياه ترعة أثناء لهوها أمام منزلها بدائرة مركز دار السلام، حيث استقبل المستشفى المركزي "نجاة ش ا م" جثة هامدة، وأفادت أهليتها غرقها بالترعة.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث ما يفيد تلقيه من الرائد هيثم الحجيري رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول الطفلة “نجاة ش ا م” - 5 سنوات إلى مستشفى دار السلام جثة هامدة، ومقيمة بمركز دار السلام.

وبالانتقال والتحقيقات أفاد والدها المدعو “شمس أ م” - 31 سنة عامل ومقيم بذات الناحية - أثناء لهو نجلته المذكورة على حافة ترعة مواجهة لمنزله، انزلقت قدمها وسقطت بها، مما أدى لوفاتها غرقًا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.