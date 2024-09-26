التموين: صرف مقررات أصحاب البطاقات خلال سبتمبر بنسبة 100%

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من صرف 100% من سلع شهر سبتمبر الجاري، لأصحاب البطاقات البالغ عددهم 62 مليون، حيث يتم توفير 31 صنفًا بقيمة تصل لنحو 4 مليارات جنيه شهريًّا.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر كافة السلع الأساسية باحتياطي إستراتيجي تتخطى 6 أشهر.

وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الإستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أم الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا بشأن السكر الحر لدى البقالين.

وتضمن القرار تسوية أرصدة السكر الإضافي لدى البقالين بداية من شهر سبتمبر 2024.

وأكد القرار أن يقوم البدالون برد السكر الإضافي لديه لإحدى شركتي الجملة أو العامة واستبدالها بصرف سلع حرة بنفس قيمة أرصدة السكر الإضافي التي يتم ردها للفرع.

وفي حالة عدم الرد، يقوم البدال التمويني بسداد فروق الأسعار بين سعر البيع من 27 جنيهًا للكيلو إلى 35 جنيها، بفرق سعر 8 جنيهات لكل كيلو على كمية السكر الإضافي المتاح لدى البقال التمويني، مع السماح للبدالين التموينيين ببيع هذه الأرصدة من السكر الإضافي بالسعر الحر ولحين انتهاء كمية الأرصدة.