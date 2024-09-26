الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التموين: صرف مقررات أصحاب البطاقات خلال سبتمبر بنسبة 100%

السلع التموينية،
السلع التموينية، فيتو
ads

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من صرف 100% من سلع شهر سبتمبر الجاري، لأصحاب البطاقات البالغ عددهم 62 مليون، حيث يتم توفير 31 صنفًا بقيمة تصل لنحو 4 مليارات جنيه شهريًّا.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر كافة السلع الأساسية باحتياطي إستراتيجي  تتخطى 6 أشهر.

وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الإستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أم الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا بشأن السكر الحر لدى البقالين. 

وتضمن القرار تسوية أرصدة السكر الإضافي لدى البقالين بداية من شهر سبتمبر 2024. 

وأكد القرار أن يقوم البدالون برد السكر الإضافي لديه لإحدى شركتي الجملة أو العامة واستبدالها بصرف سلع حرة بنفس قيمة أرصدة السكر الإضافي التي يتم ردها للفرع. 

وفي حالة عدم الرد، يقوم البدال التمويني بسداد فروق الأسعار بين سعر البيع من 27 جنيهًا للكيلو إلى 35 جنيها، بفرق سعر 8 جنيهات لكل كيلو على كمية السكر الإضافي المتاح لدى البقال التمويني، مع السماح للبدالين التموينيين ببيع هذه الأرصدة من السكر الإضافي بالسعر الحر  ولحين انتهاء كمية الأرصدة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

السلع التموينية صرف السلع التموينية وزارة التموين

مواد متعلقة

قرار جديد من التموين بشأن صرف السكر الحر

وزير التموين يكلف بسرعة البت في طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

الأكثر قراءة

غدا، آخر موعد لغلق المحلات بالتوقيت الصيفي

2.5 جنيه ارتفاعًا في سعر الطماطم بالأسواق

70 جنيها في الجرام، تحركات أسعار الذهب في الأسواق خلال أسبوع

أحمد العوضي يكشف حقيقة دخوله في قصة حب بعد ياسمين عبد العزيز (فيديو)

بـ 8 مليارات دولار، واشنطن تعلن تفاصيل حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا

كانت بايتة، تسمم أسرة تناولت وجبة طعام فاسدة في سوهاج

شكاوى من نقص وزن أسطوانة البوتاجاز في سوهاج

أحمد العوضي يفتح النار على مؤيدي المساكنة: بتحللوا الحرام وتجهروا بالمعصية (فيديو)

منوعات

المزيد

ميتا تكشف عن نموذج لنظارات الواقع المعزز

ذوبان نهر يوم القيامة، الكشف عن كارثة جديدة تهدد كوكب الأرض

بريجيت ماكرون وملكة النرويج تتألقان في عرض ديور (صور)

بعد تعرضها للتنمر، يابانية تجري أكثر من 20 عملية تجميل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تجاوزت حصيلتها 5 مليارات جنيه.. ضربة أمنية موجعة ضد تجار المخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 26-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 26-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية