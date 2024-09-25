شركة MODAD تطلق المرحلة الثالثة من مشروع "سيكتور"

أكد المهندس محمد الحداد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ MODAD وشركاتها التابعة أن MODAD تدرك تمامًا أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تمثل خارطة طريق تُحدد أهداف مصر المستقبلية في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع العقارات، حيث تركز هذه الرؤية على تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق مجتمعات عمرانية مستدامة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الشمولية الاجتماعية، وحماية البيئة.

وقد حرصت MODAD على أن تتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030 وأن يكون للمجموعة دور فعال في تحقيق هذه الرؤية من خلال تطوير مشروعات عقارية مستدامة تُراعي البيئة وتُقلل من استهلاك الطاقة.

وأضاف المهندس محمد الحداد: "استراتيجية الشركة تتبنى نموذج هندسي متكامل يعمل على تقديم حلول فريدة من نوعها، وذلك من خلال خبرتنا الممتدة لأكثر من 13 عامًا في السوق المحلي ومحفظة مشروعاتنا الناجحة في معظم محافظات الجمهورية، وحرصنا على تسليم مشروعات ذات جودة عالمية للحفاظ على ثقة عملائنا. كما توفر MODAD عرضًا حصريًا في سيكتور 3 وتتوفر أنظمة سداد مرنة تشمل: 15% مقدم مع أقساط متساوية على 7 سنوات، 20% مقدم مع أقساط متساوية على 8 سنوات، 30% مقدم مع أقساط متساوية على 10 سنوات، أو 30% مقدم مع أقساط على 4 سنوات بخصم 29%، و30% مقدم مع أقساط على 5 سنوات بخصم 25%. كما يمكن الدفع نقدًا خلال 3 أشهر بخصم 45%.

ونلتزم في MODAD بتقديم تجربة عملاء استثنائية من خلال الاستماع إلى آراء العملاء وتحليل السوق وتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتغيرة. وتتمثل أهم عوامل نجاح MODAD العقارية في حرصنا على دمج أحدث التقنيات في البناء بما في ذلك تقنية Proptech، حيث نُدرك أهمية التكنولوجيا في تطوير قطاع العقارات، لذلك نقوم بتوظيف أحدث التقنيات في جميع مراحل البناء والتصميم والتسويق، كما نلتزم بالتواصل المستمر مع العملاء ومتابعتهم بعد البيع للتأكد من مدى رضائهم."

وأوضح المهندس محمد الحداد: "يطل سيكتور 3 على البنك المركزي، ويتميز بثلاثة مداخل مما يقلل من مسافة المشي بين مواقف السيارات والمكاتب، كما أن جميع الوحدات تطل على الساحة أو الشارع، وتبدأ المساحات من 38 إلى 150 مترًا مربعًا، ويتميز المبنى بتصميماته المبتكرة والمرنة التي تسمح لكل مبنى باستيعاب مساحات متعددة الاستخدامات، بما يتضمن الخدمات الترفيهية بجانب مساحات خارجية واسعة. وبالنسبة إلى مشروع 'سيكتور' بوجه عام فإنه يتكون من ثلاثة مباني، وتم تخصيص الطابق الأرضي ليكون طابقًا إداريًا، بينما تتوافر المساحات المكتبية بالطوابق العليا من الطابق الأول وحتى الطابق السابع، مع توزيع مواقف السيارات عبر طابقين تحت الأرض لكل مبنى بهدف زيادة الراحة. وقد تم إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع 'سيكتور' بعد النجاح الكبير في مبيعات سيكتور 1 و2، حيث نجحنا في بيع ما يقرب من 95% منها."

وأشار المهندس محمد الحداد أن قطاع العقارات يواجه في مصر، رغم نموه الواعد، العديد من التحديات التي تؤثر على استقراره وتطوره. ومن أبرز هذه التحديات ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الحديد والأسمنت، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة المشروعات العقارية ويؤثر على الأسعار النهائية للوحدات السكنية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وللتغلب على هذه التحديات يجب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير حلول مبتكرة وتبسيط الإجراءات. كما ندرس في MODAD عدة شراكات استراتيجية ستساهم في تعزيز مكانتنا بالسوق العقاري، وسيتم الإعلان عنها في حينها.