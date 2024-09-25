البحوث الإسلامية يوصى بالإخلاص في العمل واستحضار النية لتحصيل الأجر

أجرى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي جولة تفقدية لإدارات المجمع في ثاني أيام توليه مهام عمله أمينًا عامًا للمجمع، رافقه فيها د. حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية، ومديرو عموم إدارات المجمع.

أمين البحوث الإسلامية: إننا في مرحلة مهمة تحتاج منا جميعًا مزيدا من الأداء وتحمل الأعباء



وخلال جولته التقى الأمين العام بباحثي وموظفي المجمع، مؤكدًا أننا في مرحلة مهمة تحتاج منا جميعًا إلى مزيد من الأداء وتحمل الأعباء، والإخلاص في العمل فنحن أمام مسؤولية كبيرة أمام الله -عز وجل-، مشيرًا إلى أن ثقة الناس بالأزهر وعلمائه الأجلاء تزيد من تلك الأعباء وتفرض علينا مسئولية إضافية.



وأوصى الأمين العام العاملين بالمجمع بالإخلاص في العمل واستحضار النية لتحصيل الأجر الأعظم من الله، قائلًا: إن للأزهر حق علينا أن نؤدي رسالته حق الأداء وأنتم في قطاع من أهم قطاعات الأزهر العلمية ودوركم لا يقل عن دور الدعاة والعلماء فكونوا خير نموذج يُحتذى به.