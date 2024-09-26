حبس مزارع بتهمة حيازة كمية من القطع الأثرية في أسيوط 4 أيام

أمرت النيابة العامة، بحبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات ومصادرة كمية من القطع الأثرية وإرسالها لجهة المختصة لإعداد تقرير بشأنها وبيان أثريتها.

كانت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام (مزارع، له معلومات جنائية) بحيازة قطع أثرية بمسكنه بدائرة مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر داخل المنزل على حفرة والأدوات المستخدمة فى الحفر و369 قطعة أثرية، وبمواجهته أقر بقيامه بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وحيازته للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار.



وبإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشي آثار المنطقة تبين أن جميع القطع المضبوطة "أثرية" وتعود إلى العصور المصرية القديمة واليونانية والإسلامية،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.