اعتماد قرار تنظيم العمل بهيئة مفوضي الدولة وتشكيل دوائرها خلال العام القضائي 2024 / 2025

أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء، القرار رقم 709 لسنة 2024 بشأن تنظيم العمل بهيئة مفوضي الدولة وتشكيل دوائرها وتحديد اختصاصاتها خلال العام القضائي 2024 / 2025.

وتضمن القرار (139) دائرة بهيئة مفوضي الدولة وحدد لكل منها اختصاصها للعام القضائي 2024 / 2025.

الاستجابة لرغبات الأعضاء وفقًا للقواعد المحددة

كما تضمن القرار توزيع (1.702) مستشارًا ومستشارة على تلك الدوائر، وذلك مع مراعاة المصلحة العامة للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لرغبات الأعضاء ووفقًا للقواعد المحددة من المجلس الخاص.

وهنأ المستشار رئيس مجلس الدولة المستشارين أعضاء هيئة مفوضي الدولة بمناسبة بداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.



وأكد رئيس مجلس الدولة على المستشارين رؤساء الدوائر بالالتزام بمهام عملهم، وسرعة ودقة إنجاز العمل.

وفي الختام، أكد حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع الأعضاء خلال العام القضائي الجديد، بما يحقق العدالة الناجزة.