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خارج الحدود

خبير عسكري يكشف ثغرة يعاني منها حزب الله في مواجهة إسرائيل(فيديو)

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

قال العميد مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري والاستراتيجي: إن استخدام حزب الله للصواريخ ضرورة لتوازن الردع والرعب الذي تسبب فيه الاحتلال، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعدوان تدميري للمنازل، بالإضافة إلى قتل المدنيين، وفرض حزام أمني ناري.

مشكلة حزب الله مع إسرائيل

وأضاف «بالوكجي»، خلال مداخلة على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن حزب الله يعاني من سيطرة إسرائيل الجوية وقياداته ما زالت مخترقة، كما أنه لا يقدر على إطلاق الصواريخ بشكل مكثف لاختراق القبة الحديدية، إذ إن صواريخ حزب الله لا تؤثر على إسرائيل، وبالتالي، يجب أن يعالج حزب الله هذه المشكلة بتكثيف الصواريخ.

القبة الحديدية الإسرائيلية

وواصل: « القبة الحديدية هي منظومة دفاع جوي، لاعتراض صواريخ قصيرة المدى، وتقدر على التصدي لأكثر من 120 صاروخا، بينما مقلاع داود منظومة صاروخية لإسقاط الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة تتراوح بين 100 و200 كم».

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نقطة ضعف الصاروخ قادر1 وفادي 1 وفادي 2

وتابع: «الصواريخ قادر 1 وفادي 1 و2 هي صواريخ مهمة ومتوسطها يصل لحدود 120 كم، لكن لا يقوم بمتفجرات ضخمة للتوازن مع الغارات التي تلقاها حزب الله من قبل قوات الاحتلال».

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