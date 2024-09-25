قضية التيك توكر وخطأ المواقع

وقعت بعض المواقع في خطأ مهني تسبب في وقوع ضرر على إحدى السيدات، عندما خلط عدد من المواقع بين اسم وصورة متهمة ألقي القبض عليها بتهمة إساءة استخدام تيك توك ونشرت صورة سيدة ليس لها أي علاقة بالواقعة.

ونتيجة لهذا الخلط تم نشر اسم حساب كائن النوتيلا وصورة صاحبته وهي السيدة سهيلة التي ليس لها أي علاقة بالقضية.

السيدة سهيلة التي ليس لها أي علاقة بالقضية

وفيتو تحرص دائما على عدم نشر أسماء وصور المتهمين إعمالا للمبدأ القانوني “المتهم بريء حتى تثبت إدانته” وحتى لا يقع ضرر على أي شخص.