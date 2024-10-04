برغم أن الصلاة علي النبي واجبة بنص القرآن الكريم إذ يقول الله تعالى"إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" وبرغم أن علماء وفقهاء الشريعة قالوا إن الصلاة علي النبي هي من المقربات إلى الله تعالى كما أنها امتثال لأمر الله وأمر رسوله بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إلا أن هناك مواطن وأوقات يكره فيها الصلاة والسلام علي النبي

وفي هذا الإطار نكشف لكم عددا من مواطن وأوقات يكره فيها الصلاة والسلام علي النبي فإلي التفاصيل

المواطن والأوقات التي يكره فيها الصلاة علي النبي

فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

♦ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا)) أخرجه مسلم،..

♦ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلاَتَكُم تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ) أبو داود، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 2/383..

♦ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: (الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ) الترمذي، وصحيح الترمذي، 3/177.

♦ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ) النسائي، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/274..

♦ (وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِيَ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ) أبو داود، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/383.

علي جمعة: الصلاة على النبي مقبولة دائما

وكان الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سُئلت كيف يمكن التوبة إلى الله والانخلاع عن الذنوب، والنفوس تأبى التوبة وتأبى الانخلاع عن هذه الذنوب ؟.

وأجاب بالقول أكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل والنهار {أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} ورسول الله ﷺ هو أحد ركني الشهادة فلا تتم لأحدٍ من الناس لا يتم له الإيمان ولا الدخول في الإسلام بأن يقول (لا إله إلا الله) أو (أشهد أن لا إله إلا الله) حتى يقول الركن الثاني من الشهادة (وأشهد أن محمدًا رسول الله) وكل الأعمال بين القبول والرد إلا ما كان متعلقًا بالجناب الأجل صلى الله عليه وآله وسلم.

ولذلك فصلاتك وصيامك وحجك وسائر أعمالك قد تقبل وقد لا تقبل أما الصلاة على النبي المصطفى والحبيب المجتبى ﷺ فإن الله يقبلها لأنها تعلقت بحبيبه، ولذلك جاء أبي بن كعب يقول: يا رسول الله أجعل لك ثلث مجلسي في الذكر؟ _بأن يصلي على النبي ثلث الوقت الذي خصصه لذكر الله_ قال: (افعل) قال: أأجعل لك نصفه؟ قال: (افعل) قال: أأجعله لك كله قال: (إذن كُفيت ووقيت).

وربنا سبحانه وتعالى يقول {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} فأمرنا أمرًا واضحًا صريحا ويقول رسول الله ﷺ: (لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله) لما سُئل عن عملٍ إذا ما فعلناه انثال لنا الدين وأمسكنا بعروته الوثقى فماذا نفعل؟ "لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله"، وفي الصلاة على النبي ﷺ تذكر ربك وتطلب منه أن يصلي عليه "اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد" فلسانك يذكر اسم الله ولسانك يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصلي عليه.

المواطن والأوقات التي يكره فيها الصلاة علي النبي

حكم الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بدون خشوع.. الإفتاء تجيب

كانت دار الإفتاء المصرية قد تلقت عبر فيديو البث المباشر، على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، سؤالا حول جواز الصلاة على النبى والشخص منشغل البال؟.

جاء نص السؤال كالتالى ” هل تُقبل الصلاة على النبى مع عدم الخشوع, علمًا أنه لدي ورد يومي، وقد ينشغل قلبي بشيء آخر، فهل تقبل وأحصل على كفاية الهم والذنب؟”.

وقد أجاب المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بالدار الدكتور مجدى عاشور قائلًا:” كل شيء في العبادات على درجات من الصلاة وغيرها، قال – تعالى-: (هُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَهم)، فبقدر خشوعك في الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم تكون درجتك أكثر وأكبر”.

وأكد الدكتور مجدى عاشور أن الإنسان في خير طالما تذكر، وهذا هو المهم، وتقبل صلاتك علي النبي – عليه الصلاة والسلام-، مشددًا على أنه ليس هناك منافق أو صاحب نفس خبيثة يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم بالتجربة؛ فقد يصلى عاصى، فلا مشكلة ولا ضرر وزد في هذا للترقى في المنزلة أكثر.

المواطن والأوقات التي يكره فيها الصلاة والسلام علي النبي

1- قال القاضي عياض في الشفا: وكره الصلاة عليه الصلاة والسلام عند التعجب وقال لا يصلح الصلاة عليه إلا على طريق الاحتساب وطلب الثواب.

2- كره الأحناف للتاجر أن يصلي على النبي ـ ﷺ ـ عند فتح بضاعته وعرضها على المشتري إذا قصد بذلك تحسين بضاعته وترغيب المشتري فيها، لا الاحتساب وطلب الثواب، وقالوا ينبغي أن يحمل على الكراهة التحريمية، وإذا قصد المثوبة وغيرها فتكون كراهة تنزيهية.

3- قال العيني في تحفة الملوك: يحرم التسبيح والتكبير والصلاة على النبي ـ ﷺ ـ عند عمل محرم، ومن ذلك عند الإعجاب بامرأة تمر أمامه. أو بمرتكب لمعصية أو غير ذلك.

4- يجب على المسلم أن يراجع نفسه فيما يفعله من قسم برسول الله ـ ﷺ ـ فقد ورد النهي عن أن يقسم المسلم بغير الله تعالى.

5- قال النفراوي -رحمه الله- في الفواكه الدواني: وتكره -أي الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عند التعجب، والذبح، والعطاس، وعند البيع، وفي الحمام، وفي الخلاء، وعند الجماع، وكذا كل موضع قذر.

10 مواضع تكره فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

حدد فقهاء الشريعة 10 مواضع تكره فيها الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم تم جمعها فيما يلي

وتترك الصلاة للترفيع على الرسول المصطفى الرفيع

لذابح وعاطس وبائع وذي تعجب وللمجامع

وعند أكل ولدى العثار ثمت هناك مواضع الأقذار

وفي قضا الحاجة والحمام عشرة هي على التمام