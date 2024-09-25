"الصحفيين" تعرض فيلمًا وثائقيًا يكشف وقائع التحريض الإسرائيلي ضد الفلسطينيين (فيديو وصور)

عرض محمود كامل، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ومقرر اللجنة الثقافية بالنقابة، فيلما وثائقيا يكشف تحريض مسئولي دولة الاحتلال، بالقتل والأسر ضد مدنيين وسلطة الفلسطينية.

فيلم وثائقي لفضح جرائم الاحتلال



وأشار خلال كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تقيمه النقابة لكشف وقائع التحريض الرسمي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من قبل مسئولين بالكيان الصهيوني، اليوم الأربعاء، إلى النقابة أعدت فيلمًا آخر يوثق جذور نكبة 1948م، والاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، حيث يتتبع تاريخ نشأة الحركة الصهيونية في أوروبا، والأسباب التي دفعت القوى الاستعمارية إلى دعم قيام إسرائيل.

جرائم العصابات الصهيونية



وأوضح أن الفيلم أيضًا يتناول تاريخ الهجرات اليهودية الأولى إلى فلسطين، والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية أوائل القرن العشرين في حق الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى ما عُرف بـ"النكبة"، مع إعلان قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية عام 1948م.

وعقدت نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، لكشف وقائع التحريض الرسمي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من قبل مسئولين بالكيان الصهيوني حرضوا، ومازالوا يحرضون على إبادة الشعب الفلسطيني، حيث تكشف نقابة الصحفيين هذه الوقائع الموثقة لتصريحات مسئولي الكيان الصهيوني،بما يضعهم تحت طائلة القانون الدولي.

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