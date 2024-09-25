قرار جديد من النيابة في قضية التيك توكر هبة بالإسكندرية



قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، بإشراف المستشار خالد جلال المحامي العام الأول لنيابات المنتزة الكلية بالإسكندرية، التحفظ على الهواتف الخاصة بالمتهمة التيك توكر هبة المعروفة باسم وحش الكون، وابنتيها وتفريغها بمعرفة الفنيين المختصين، والتحفظ على الأموال المضبوطة بحوزتهن، واتهامها بالاتجار بالبشر؛ وذلك لاستغلال ابنتيها القصر فاطمة وبسملة أقل من 18 سنة في بث مقاطع فيديو خادشة للحياء، عبر مواقع التواصل الاجتماعى بهدف التربح.

كما طلبت النيابة، سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحبس المتهمة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهم الاعتداء على قيم المجتمع، والتحريض على الفسق.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بتمكن قوات الأمن من القبض على تيك توكر بتهمة ببث محتوى غير أخلاقي عبر حساب معروف باسم وحش الكون، واستغلال ابنتيها في الترويج لأمور مخلة.

توصلت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إلى قيام إحدى النساء، وهي صاحبة قناة وحش الكون، باستغلال ابنتيها وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وإنستجرام ويوتيوب، بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمات بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمدينة الإسكندرية، وبحوزتهن مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، و3 هواتف محمولة بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل وآثار تؤكد نشاطهن، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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