بروتوكول تعاون بين "حماية المستهلك" و"الاتصالات" لحل مشكلات المواطنين

قال الدكتور ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إنه بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات للعمل في الملفات ذات الإهتمام المشترك ومنها:

تبادل المعلومات بين الطرفين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

تنسيق التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بشكاوى.

المستخدمين داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وضع آلية عمل مميكنة لنظام شكاوي المستهلكين لتسهيل تداول بيانات الشكاوي بين الجانبين،وكذا وضع خطة عمل جادة وواضحة في ملف توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الإتصالات والمحمول.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم توقيع البروتوكول في القريب العاجل.

من جهته أكد المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات مواجهة كافة الممارسات الضارة التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسخير الجهود للعمل علي ملف شكاوي المستخدمين في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل المعلومات بين الطرفين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.