رئيس اتحاد الناشرين يدعو النقابات لتبني فكرة معرض الصحفيين (فيديو وصور)

‎ أكد فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين عى أهمية معرض الكتاب المقام بنقابة الصحفيين، للناشرين بوجود منافذ إضافية لتوزيع الكتاب وتوصيله للقارئ، فضلا عن أهمية إتاحة نقابة الصحفيين مساحة كبيرة بهذا الشكل مجانا لعرض الكتب خدمة لأعضائها.

تخفيضات على أسعار الكتب للصحفيين

‎وأضاف في تصريحات صحفية خلال افتتاح معرض نقابة الصحفيين للكتاب:"أتوقع من الناشرين عمل تخفيضات كبيرة في هذا المعرض، تنسجم مع حصولهم على المعرض مجانا، فهي خدمة للطرفين، وفائدة للثقافة المصرية والقوى الناعمة.

التعاون بين الصحفيين واتحاد الناشرين

‎ وتابع:" أن تتيح نقابة الصحفيين مساحة بهذا الشكل مجانا للناشرين لعرض الكتب أمر مهم، ويمكن تكراره مع نقابات أخرى، داعيا مختلف النقابات بتبني هذه الفكرة خاصة أن هناك نقابات لها أفرع بالمحافظات المختلفة، يمكن فيها إتاحة منافذ لتوزيع الكتاب بأسعار مناسبة، لنصل للمواطنين في كل مكان.



افتتاح معرض الكتاب للصحفيين

افتتح الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، النسخة الأولى من معرض نقابة الصحفيين للكتاب اليوم الأربعاء، يستمر المعرض خلال الفترة من الأربعاء 25 سبتمبر حتى السبت 5 أكتوبر من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة 10 مساءً، عدا الجمعة

https://youtu.be/H9clX7y1GaA

معرض نقابة الصحفيين للكتاب





٤٠ دار نشر في معرض كتاب الصحفيين

يشارك في المعرض 40 دار نشر مصرية، إضافة إلى جناحين لإصدارات الهيئة العامة للكتاب، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تقدم كل دور النشر خصومات للصحفيين وأسرهم، وجمهور المعرض، تتراوح بين 35% حتى 50% طوال فترة المعرض.





وتقام عدد من الفعاليات الثقافية والفنية على هامش المعرض، ويتم الإعلان عنها في بيان صحفي يوميًّا.



وتم تخصيص أجنحة في المعرض لدور النشر:

المحروسة للنشر، دار الشروق، الدار المصرية اللبنانية، المرايا للثقافة، مكتبة تنمية للنشر، البشائر للنشر والتوزيع، المكتبة العربية للنشر، الشركة القومية للتوزيع، دار المعارف، تشكيل للنشر، الوهيبي، دار جني للنشر، تطوير لتنمية المهارات، طفرة، الرسم بالكلمات، ديوان إيناس عبد القادر، دار العالم العربي، منشورات الربيع، الثقافية الروسية، الفؤاد للنشر، أم الدنيا للدراسات، البسمة، الصفوة لتنمية المهارات، دار زين، مبدعون، دار أطلس للنشر، مشكاة للنشر، بيت الحكمة، دار نبض القمة، الكتابة تجمعنا، كيان للنشر والتوزيع، كلمات عربية للنشر، مؤسسة إبداع للترجمة، دار الأهرامات للإصدارات القانونية، الخدمات الروحية، دار المستقبل للنشر، الشرق الأوسط للبرمجيات، مؤسسة الشرق للنشر، دار حروف منثورة.



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