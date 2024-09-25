الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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محافظ أسوان ونائب وزير الإسكان يتفقدان خزان أبوالريش العلوى (صور)

محافظ اسوان يتفقد
محافظ اسوان يتفقد خزان ابو الريش العلوى

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى زيارة ميدانية مشروع الربط، وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة إلى خزان أبو الريش لشركة مياه الشرب للتشغيل الفورى، وسط أجواء من السعادة والفرحة والشكر والعرفان لأهالى قرى أبو الريش.

يأتي ذلك بسعة 4 آلاف م3 بعد إنهاء المسافة المتبقية من الخط، الذى يصل إجمالى طوله إلى 15 كم، وبقطر 500 مللى ( UPVC ) مما يساهم فى دعم وتحسين مياه الشرب لتلبية احتياجات ومطالب الأهالى والمواطنين بالشكل المطلوب.

الوفد المرافق لمحافظ أسوان خلال الجولة 

جاء ذلك بمرافقة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، فضلًا عن القيادات التنفيذية المعنية.

وتفقد محافظ أسوان ومرافقوه مكونات الخزان حيث تم التأكيد من جانب المختصين على أنه تم إختبار الخزان والتأكد من جاهزيته، وتم حل مشكلة الغسيل والتطهير بالتنسيق بين المحافظ ووزير الرى، كما سيتم توفير الإنارة للخزان من خلال الألواح الشمسية، ويتم تحليل عينات المياه بالمعامل المتخصصة، وتم التأكيد على سلامتها وجودتها للاستهلاك الآدمى.

 ومن جانبه قدم اللواء إسماعيل كمال شكره لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة الدكتور شريف الشربينى على الدعم الكبير لتقديم كافة أوجه الدعم لأهالى أسوان، مؤكدًا على أن تحقيق رضا المواطن الأسوانى يعتبر هو الهدف الأسمى الذى نسعى إليه.

فيما قدم أهالى قرى أبو الريش شكرهم الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه بمواطنى أسوان بتنفيذ مشروعات مبادرته الوطنية حياة كريمة، مقدمين شكرهم لمحافظ أسوان لحرصه على التواصل الفورى مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة الإسكان لسرعة إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وهو ما أثلج صدورهم للتفاعل مع مطالبهم وتسخير الإمكانيات المختلفة لتحقيقها، وكذا حرصه على اصطحابهم لمواقع العمل بهذه المشروعات ليلمسوا بأنفسهم وبكل شفافية ومصداقية حجم الجهود والإنجازات الكبيرة التى تبذلها أجهزة الدولة لصالحهم، فضلًا عن تأكيده على أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع مواطنى أسوان لعرض أى مطالب لسرعة التدخل لوضع الحلول الفورية لها.

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​ أسوان مياه ابوالريش مشروع مياه الشرب

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